La exigencia de Segovia tras la primera victoria del Numancia: "Hay que dejar la portería a cero"

Abel Segovia celebraba la primera victoria de su C.D. Numancia en un encuentro en el que fue superior al Rayo Cantabria. El entrenador rojillo se mostraba satisfecho con el rendimiento de los suyos, aunque pide más para el futuro. "¿En qué debemos mejorar? Tenemos que conseguir dejar la portería a cero". El míster destacó el trabajo defensivo, la presión alta y el juego de ataque de un conjunto "de que queremos que su afición se sienta orgullosa".

"Me quedo más con el trabajo realizado por el equipo que con el resultado. El resultado es fruto de este buen trabajo". Estas eran las primera palabras de Segovia en su comparecencia de prensa tras superar por 2-1 al filial racinguista. El andaluz continuaba analizando el encuentro e indicaba que "generamos bastante ante un buen equipo al que le hemos sabido presionar arriba. Su gol es por la escuadra en la única ocasión que tuvieron".

Al sevillano se le preguntaba por el 2-1 de Héctor Peña que llegaba tras una buena combinación por la banda derecha. "Es fruto de lo que trabajamos en los entrenamientos y de lo que queremos para este equipo", comentaba. Segovia valoraba los cambios en el costado diestro en el tiempo de descanso e indicaba que "estamos para ayudar al equipo con los cambios. Es cierto que Marcos y Matos entraron muy bien en la segunda parte". Y es que el banquillo fue importante para los sorianos a la hora de sumar los tres puntos. "Tenemos fondo de armario. Es muy importante la gente que no juega de inicio", señalaba

Abel Segovia reconocía que a este Numancia le queda "bastante para ser el conjunto que queremos" y también hablaba del final de cada una de las partes en las que "nos entró cierto miedo de conseguir la primera victoria de la temporada".

Otro aspecto que se sondeó en la sala de prensa fue el favoritismo de este Numancia en el Grupo 1 de Segunda Federación para ser el que logre el ascenso directo. "Tenemos que normalizar que somos el equipo a batir. Queremos que los rivales nos respeten por lo que hacemos en el campo".