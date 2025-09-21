Heraldo-Diario de Soria

Fútbol / Segunda Federación

Bergantiños 3 vs CD Numancia 1: fotos del encuentro

Dura derrota para el CD Numancia en un mal encuentro en el que los gallegos hicieron valer los errores defensivos de los sorianos

El equipo soriano trae una derrota de tierras gallegas 21/09/2025 Foto: Moncho Fuentes / Área11

Publicado por
Mario Tejedor
Soria

Creado:

Actualizado:

El equipo de Abel Segovia suma cuatro puntos en un arranque de temporada dubitativo y que manifiesta ciertos problemas defensivos.

Dani García puso emoción para los últimos diez minutos de partido con el 2-1, sin embargo, con el equipo yendo al partido, encajo el tercero para traerse a casa una contundente derrota.

Bergantiños 3 - CD Numancia 1

Bergantiños 3 - CD Numancia 1

Bergantiños 3 - CD Numancia 1

Bergantiños 3 - CD Numancia 1

Bergantiños 3 - CD Numancia 1

Bergantiños 3 - CD Numancia 1

Bergantiños 3 - CD Numancia 1

Bergantiños 3 - CD Numancia 1

Bergantiños 3 - CD Numancia 1

