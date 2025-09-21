Bergantiños 3 vs CD Numancia 1: fotos del encuentro

El equipo soriano trae una derrota de tierras gallegas 21/09/2025 Foto: Moncho Fuentes / Área11Moncho Fuentes - AREA 11

El equipo de Abel Segovia suma cuatro puntos en un arranque de temporada dubitativo y que manifiesta ciertos problemas defensivos.

Dani García puso emoción para los últimos diez minutos de partido con el 2-1, sin embargo, con el equipo yendo al partido, encajo el tercero para traerse a casa una contundente derrota.