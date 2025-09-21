Duro resultado para un CD Numancia condenado por los errores defensivos ante el Bergantiños

Publicado por Área 11 Soria Creado: Actualizado:

Primera derrota de la temporada para el CD Numancia, cosechada ante un Bergantiños que supo aprovechar errores defensivos de los sorianos. El resultado, 3-1, plasmó la mayor 'viveza' de los gallegos en ataque en un partido que sobre el césped estuvo algo más parejo que en el marcador final.

El Bergantiños logró llevarse los tres puntos en casa y frente a los suyos después de jugar un partido igualado sobre el terreno de juego, pero que los pupilos de Simón supieron gestionar mejor, sobre todo, de cara a portería. La eficacia y el acierto dentro del área le da los tres puntos a un conjunto local que tuvo su día con un Marru goleador.

El encuentro entre el Bergantiños y el Numancia empezó con movimiento en las áreas. Ambos conjuntos saltaron al terreno de juego con afán de goles y de llevarse los tres puntos en la jornada de domingo. Los primeros en tener una clara opción para adelantarse en el luminoso fueron los locales con un cabezazo de Isma Cerro que logró hacerse con el esférico bien colocado Joel. La respuesta del Numancia no se hizo esperar y Jony, también de cabeza, gozó de una clara opción para adelantar a los suyos, pero su remate no logró acabar entre los tres palos.

El conjunto visitante continuó apretando y Héctor Peña tuvo de nuevo opciones para adelantar a los suyos, pero los guardametas estaban más que acertados bajo palos. Se mantuvo el empate a cero en ambas porterías llegados al minuto 20 de partido. En ese tramo de encuentro, Alex Gil tuvo en sus botas otras nueva ocasión para el conjunto que dirige Abel Segovia, pero su tiro tampoco encontró portería ante un Santi Canedo que logró despejar como bien pudo el patente disparo del centrocampista del Numancia.

Los rojillos, esta vez de blanco y morado, estaban en buena dinámica sobre el terreno de juego, pero en una acción ofensiva trabajada de los locales, el Bergantiños adelanto en el luminoso de Carballo. Llegados a la media hora de partido, el equipo local consiguió una gran recuperación cerca del área rival por un mal pase del portero Joel y Marru no se lo pensó dos veces para pegarle con todo en un disparo potente que se coló al fondo de las mallas.

Minutos después Isma Cerro volvió a tener una ocasión para poner el 2-0 en el marcador, pero el portero Joel volvió a estar más que acertado para despenar el peligro. Con este resultado se llegó al final de una primera parte en la que ambos conjuntos tuvieron opciones de ponerse por delante en el marcador, pero la pegada y el acierto local dio una mínima ventaja a un Bergantiños más eficaz de cara a portería.

Tras el paso por los vestuarios, el Numancia buscó con insistencia ese gol de la igualada, pero el bagaje ofensivo por parte visitante estaba encallado y no había manera de lograr ese tanto. Por contra, el conjunto que dirige Simón sí que estuvo acertando durante los noventa minutos de cara a portería. De nuevo un inspirado Marru puso el segundo para los locales después de una buena recuperación de Pastor y una genial asistencia de Iago Novo hacia el punta en ataque del Bergantiños para que este pusiera el 2-0 en el marcador de As Eiroas.

Pese a que el partido estaba más que encarrilado para los locales, Dani García puso emoción para los últimos diez minutos de partido con el 2-1. El Numancia buscó y persistió sobre el terreno de juego para encontrarse con el empate y poder sumar un punto. El tanto de García le metió de nuevo en la contienda, pero el Bergantiños consiguió defender bien y resguardarse en el marcador para poder llevares un triunfo trabajado ante los suyos. La guinda final al choque la puso Pérez con la sentencia definitiva en el marcador con el 3-1.