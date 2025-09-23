El Numancia B cae en Palencia, las fotos

Primera derrota de los sorianos en su visita a La Balastera ROHICU
Cristo Atlético Palencia vs Numancia B
Primera derrota de los sorianos en su visita a La Balastera ROHICU
Cristo Atlético Palencia vs Numancia B
Primera derrota de los sorianos en su visita a La Balastera ROHICU
Cristo Atlético Palencia vs Numancia B
Primera derrota de los sorianos en su visita a La Balastera ROHICU
Cristo Atlético Palencia vs Numancia B
Primera derrota de los sorianos en su visita a La Balastera ROHICU
Cristo Atlético Palencia vs Numancia B
Primera derrota de los sorianos en su visita a La Balastera ROHICU
Cristo Atlético Palencia vs Numancia B
Primera derrota de los sorianos en su visita a La Balastera ROHICU
Cristo Atlético Palencia vs Numancia B
Primera derrota de los sorianos en su visita a La Balastera ROHICU
Cristo Atlético Palencia vs Numancia B
Primera derrota de los sorianos en su visita a La Balastera ROHICU
Cristo Atlético Palencia vs Numancia B
Primera derrota de los sorianos en su visita a La Balastera ROHICU
Cristo Atlético Palencia vs Numancia B
Primera derrota de los sorianos en su visita a La Balastera ROHICU
Cristo Atlético Palencia vs Numancia B
Primera derrota de los sorianos en su visita a La Balastera ROHICU
Cristo Atlético Palencia vs Numancia B
Primera derrota de los sorianos en su visita a La Balastera ROHICU
Cristo Atlético Palencia vs Numancia B
Primera derrota de los sorianos en su visita a La Balastera ROHICU
Cristo Atlético Palencia vs Numancia B
Primera derrota de los sorianos en su visita a La Balastera ROHICU
Cristo Atlético Palencia vs Numancia B
Primera derrota de los sorianos en su visita a La Balastera ROHICU
Cristo Atlético Palencia vs Numancia B
Primera derrota de los sorianos en su visita a La Balastera ROHICU
Cristo Atlético Palencia vs Numancia B
Primera derrota de los sorianos en su visita a La Balastera ROHICU
Cristo Atlético Palencia vs Numancia B
Primera derrota de los sorianos en su visita a La Balastera ROHICU
Cristo Atlético Palencia vs Numancia B
Primera derrota de los sorianos en su visita a La Balastera ROHICU
Cristo Atlético Palencia vs Numancia B
Primera derrota de los sorianos en su visita a La Balastera ROHICU
Cristo Atlético Palencia vs Numancia B
Primera derrota de los sorianos en su visita a La Balastera ROHICU
Cristo Atlético Palencia vs Numancia B
Primera derrota de los sorianos en su visita a La Balastera ROHICU
Cristo Atlético Palencia vs Numancia B
Primera derrota de los sorianos en su visita a La Balastera ROHICU
Cristo Atlético Palencia vs Numancia B
Primera derrota de los sorianos en su visita a La Balastera ROHICU
Cristo Atlético Palencia vs Numancia B
Primera derrota de los sorianos en su visita a La Balastera ROHICU
Cristo Atlético Palencia vs Numancia B
Primera derrota de los sorianos en su visita a La Balastera ROHICU
Cristo Atlético Palencia vs Numancia B
Primera derrota de los sorianos en su visita a La Balastera ROHICU
Cristo Atlético Palencia vs Numancia B
Primera derrota de los sorianos en su visita a La Balastera ROHICU
Cristo Atlético Palencia vs Numancia B
Primera derrota de los sorianos en su visita a La Balastera ROHICU
Cristo Atlético Palencia vs Numancia B
Primera derrota de los sorianos en su visita a La Balastera ROHICU
Cristo Atlético Palencia vs Numancia B
Primera derrota de los sorianos en su visita a La Balastera ROHICU
Cristo Atlético Palencia vs Numancia B
Primera derrota de los sorianos en su visita a La Balastera ROHICU
Cristo Atlético Palencia vs Numancia B
Primera derrota de los sorianos en su visita a La Balastera ROHICU
Cristo Atlético Palencia vs Numancia B
Primera derrota de los sorianos en su visita a La Balastera ROHICU
Cristo Atlético Palencia vs Numancia B
Primera derrota de los sorianos en su visita a La Balastera ROHICU
Cristo Atlético Palencia vs Numancia B
Primera derrota de los sorianos en su visita a La Balastera ROHICU
Cristo Atlético Palencia vs Numancia B
Primera derrota de los sorianos en su visita a La Balastera ROHICU
Cristo Atlético Palencia vs Numancia B
Primera derrota de los sorianos en su visita a La Balastera ROHICU
Cristo Atlético Palencia vs Numancia B
Primera derrota de los sorianos en su visita a La Balastera ROHICU
Cristo Atlético Palencia vs Numancia B
Primera derrota de los sorianos en su visita a La Balastera ROHICU
Cristo Atlético Palencia vs Numancia B
Primera derrota de los sorianos en su visita a La Balastera ROHICU
Cristo Atlético Palencia vs Numancia B
Primera derrota de los sorianos en su visita a La Balastera ROHICU
Cristo Atlético Palencia vs Numancia B
Primera derrota de los sorianos en su visita a La Balastera ROHICU
Cristo Atlético Palencia vs Numancia B
Primera derrota de los sorianos en su visita a La Balastera ROHICU
Cristo Atlético Palencia vs Numancia B
Primera derrota de los sorianos en su visita a La Balastera ROHICU
Cristo Atlético Palencia vs Numancia B
Primera derrota de los sorianos en su visita a La Balastera ROHICU
Cristo Atlético Palencia vs Numancia B
Primera derrota de los sorianos en su visita a La Balastera ROHICU
Cristo Atlético Palencia vs Numancia B
Primera derrota de los sorianos en su visita a La Balastera ROHICU
Cristo Atlético Palencia vs Numancia B
Primera derrota de los sorianos en su visita a La Balastera ROHICU
Cristo Atlético Palencia vs Numancia B
Primera derrota de los sorianos en su visita a La Balastera ROHICU
Cristo Atlético Palencia vs Numancia B
Primera derrota de los sorianos en su visita a La Balastera ROHICU
Cristo Atlético Palencia vs Numancia B
Primera derrota de los sorianos en su visita a La Balastera ROHICU
Cristo Atlético Palencia vs Numancia B
Primera derrota de los sorianos en su visita a La Balastera ROHICU
Cristo Atlético Palencia vs Numancia B
Primera derrota de los sorianos en su visita a La Balastera ROHICU
Cristo Atlético Palencia vs Numancia B
Primera derrota de los sorianos en su visita a La Balastera ROHICU
Cristo Atlético Palencia vs Numancia B
Primera derrota de los sorianos en su visita a La Balastera ROHICU
Cristo Atlético Palencia vs Numancia B
Primera derrota de los sorianos en su visita a La Balastera ROHICU
Cristo Atlético Palencia vs Numancia B
Primera derrota de los sorianos en su visita a La Balastera ROHICU
Cristo Atlético Palencia vs Numancia B
Primera derrota de los sorianos en su visita a La Balastera ROHICU
Cristo Atlético Palencia vs Numancia B
Primera derrota de los sorianos en su visita a La Balastera ROHICU
Cristo Atlético Palencia vs Numancia B
Primera derrota de los sorianos en su visita a La Balastera ROHICU
Cristo Atlético Palencia vs Numancia B
Primera derrota de los sorianos en su visita a La Balastera ROHICU
Cristo Atlético Palencia vs Numancia B
Primera derrota de los sorianos en su visita a La Balastera ROHICU
Cristo Atlético Palencia vs Numancia B
Primera derrota de los sorianos en su visita a La Balastera ROHICU
Cristo Atlético Palencia vs Numancia B
Primera derrota de los sorianos en su visita a La Balastera ROHICU
Cristo Atlético Palencia vs Numancia B
Primera derrota de los sorianos en su visita a La Balastera ROHICU
Cristo Atlético Palencia vs Numancia B
Primera derrota de los sorianos en su visita a La Balastera ROHICU
Cristo Atlético Palencia vs Numancia B
Primera derrota de los sorianos en su visita a La Balastera ROHICU
Cristo Atlético Palencia vs Numancia B
Primera derrota de los sorianos en su visita a La Balastera ROHICU
Cristo Atlético Palencia vs Numancia B
Primera derrota de los sorianos en su visita a La Balastera ROHICU
Cristo Atlético Palencia vs Numancia B
Primera derrota de los sorianos en su visita a La Balastera ROHICU
Cristo Atlético Palencia vs Numancia B
Primera derrota de los sorianos en su visita a La Balastera ROHICU
Cristo Atlético Palencia vs Numancia B
Primera derrota de los sorianos en su visita a La Balastera ROHICU
Cristo Atlético Palencia vs Numancia B
Primera derrota de los sorianos en su visita a La Balastera ROHICU
Cristo Atlético Palencia vs Numancia B
Primera derrota de los sorianos en su visita a La Balastera ROHICU
Cristo Atlético Palencia vs Numancia B
Primera derrota de los sorianos en su visita a La Balastera ROHICU
Cristo Atlético Palencia vs Numancia B
Primera derrota de los sorianos en su visita a La Balastera ROHICU
Cristo Atlético Palencia vs Numancia B
Primera derrota de los sorianos en su visita a La Balastera ROHICU
Cristo Atlético Palencia vs Numancia B
Primera derrota de los sorianos en su visita a La Balastera ROHICU
Cristo Atlético Palencia vs Numancia B
Primera derrota de los sorianos en su visita a La Balastera ROHICU
Cristo Atlético Palencia vs Numancia B
Primera derrota de los sorianos en su visita a La Balastera ROHICU
Cristo Atlético Palencia vs Numancia B
Primera derrota de los sorianos en su visita a La Balastera ROHICU
Cristo Atlético Palencia vs Numancia B
Primera derrota de los sorianos en su visita a La Balastera ROHICU
Cristo Atlético Palencia vs Numancia B
Primera derrota de los sorianos en su visita a La Balastera ROHICU
Cristo Atlético Palencia vs Numancia B
Primera derrota de los sorianos en su visita a La Balastera ROHICU
Cristo Atlético Palencia vs Numancia B
Primera derrota de los sorianos en su visita a La Balastera ROHICU
Cristo Atlético Palencia vs Numancia B
Primera derrota de los sorianos en su visita a La Balastera ROHICU
Cristo Atlético Palencia vs Numancia B
Primera derrota de los sorianos en su visita a La Balastera ROHICU
Cristo Atlético Palencia vs Numancia B
Primera derrota de los sorianos en su visita a La Balastera ROHICU
Cristo Atlético Palencia vs Numancia B
Primera derrota de los sorianos en su visita a La Balastera ROHICU
Cristo Atlético Palencia vs Numancia B
Primera derrota de los sorianos en su visita a La Balastera ROHICU
Cristo Atlético Palencia vs Numancia B
Primera derrota de los sorianos en su visita a La Balastera ROHICU
Cristo Atlético Palencia vs Numancia B
Primera derrota de los sorianos en su visita a La Balastera ROHICU
Cristo Atlético Palencia vs Numancia B
Primera derrota de los sorianos en su visita a La Balastera ROHICU
Cristo Atlético Palencia vs Numancia B
Primera derrota de los sorianos en su visita a La Balastera ROHICU
Cristo Atlético Palencia vs Numancia B
Primera derrota de los sorianos en su visita a La Balastera ROHICU
Cristo Atlético Palencia vs Numancia B
Primera derrota de los sorianos en su visita a La Balastera ROHICU
Cristo Atlético Palencia vs Numancia B
Primera derrota de los sorianos en su visita a La Balastera ROHICU
Cristo Atlético Palencia vs Numancia B
Primera derrota de los sorianos en su visita a La Balastera ROHICU
Cristo Atlético Palencia vs Numancia B
Primera derrota de los sorianos en su visita a La Balastera ROHICU
Cristo Atlético Palencia vs Numancia B
Primera derrota de los sorianos en su visita a La Balastera ROHICU
Cristo Atlético Palencia vs Numancia B
Primera derrota de los sorianos en su visita a La Balastera ROHICU
Cristo Atlético Palencia vs Numancia B
Primera derrota de los sorianos en su visita a La Balastera ROHICU
Cristo Atlético Palencia vs Numancia B
Primera derrota de los sorianos en su visita a La Balastera ROHICU
Cristo Atlético Palencia vs Numancia B
Primera derrota de los sorianos en su visita a La Balastera ROHICU
Cristo Atlético Palencia vs Numancia B
Primera derrota de los sorianos en su visita a La Balastera ROHICU
Cristo Atlético Palencia vs Numancia B
Primera derrota de los sorianos en su visita a La Balastera ROHICU
Cristo Atlético Palencia vs Numancia B
Primera derrota de los sorianos en su visita a La Balastera ROHICU
Cristo Atlético Palencia vs Numancia B
Primera derrota de los sorianos en su visita a La Balastera ROHICU
Cristo Atlético Palencia vs Numancia B
Primera derrota de los sorianos en su visita a La Balastera ROHICU
Cristo Atlético Palencia vs Numancia B
Primera derrota de los sorianos en su visita a La Balastera ROHICU
Cristo Atlético Palencia vs Numancia B
Primera derrota de los sorianos en su visita a La Balastera ROHICU
Cristo Atlético Palencia vs Numancia B
Primera derrota de los sorianos en su visita a La Balastera ROHICU
Cristo Atlético Palencia vs Numancia B
Primera derrota de los sorianos en su visita a La Balastera ROHICU
Cristo Atlético Palencia vs Numancia B
Primera derrota de los sorianos en su visita a La Balastera ROHICU
Cristo Atlético Palencia vs Numancia B
Primera derrota de los sorianos en su visita a La Balastera ROHICU
Cristo Atlético Palencia vs Numancia B
Primera derrota de los sorianos en su visita a La Balastera ROHICU
Cristo Atlético Palencia vs Numancia B
Primera derrota de los sorianos en su visita a La Balastera ROHICU
Cristo Atlético Palencia vs Numancia B
Primera derrota de los sorianos en su visita a La Balastera ROHICU
Cristo Atlético Palencia vs Numancia B
Primera derrota de los sorianos en su visita a La Balastera ROHICU
Cristo Atlético Palencia vs Numancia B
Primera derrota de los sorianos en su visita a La Balastera ROHICU
Cristo Atlético Palencia vs Numancia B
Primera derrota de los sorianos en su visita a La Balastera ROHICU
Cristo Atlético Palencia vs Numancia B
Primera derrota de los sorianos en su visita a La Balastera ROHICU
Cristo Atlético Palencia vs Numancia B
Primera derrota de los sorianos en su visita a La Balastera ROHICU
Cristo Atlético Palencia vs Numancia B
Primera derrota de los sorianos en su visita a La Balastera ROHICU
Cristo Atlético Palencia vs Numancia B
Primera derrota de los sorianos en su visita a La Balastera ROHICU
Cristo Atlético Palencia vs Numancia B
Primera derrota de los sorianos en su visita a La Balastera ROHICU
Cristo Atlético Palencia vs Numancia B
Primera derrota de los sorianos en su visita a La Balastera ROHICU
Cristo Atlético Palencia vs Numancia B
Primera derrota de los sorianos en su visita a La Balastera ROHICU
Cristo Atlético Palencia vs Numancia B
Primera derrota de los sorianos en su visita a La Balastera ROHICU
Cristo Atlético Palencia vs Numancia B
Primera derrota de los sorianos en su visita a La Balastera ROHICU
Cristo Atlético Palencia vs Numancia B
Primera derrota de los sorianos en su visita a La Balastera ROHICU
Cristo Atlético Palencia vs Numancia B
Primera derrota de los sorianos en su visita a La Balastera ROHICU
Cristo Atlético Palencia vs Numancia B
Primera derrota de los sorianos en su visita a La Balastera ROHICU
Cristo Atlético Palencia vs Numancia B
Primera derrota de los sorianos en su visita a La Balastera ROHICU
Cristo Atlético Palencia vs Numancia B
Primera derrota de los sorianos en su visita a La Balastera ROHICU
Cristo Atlético Palencia vs Numancia B
Primera derrota de los sorianos en su visita a La Balastera ROHICU
Cristo Atlético Palencia vs Numancia B
Primera derrota de los sorianos en su visita a La Balastera ROHICU
Cristo Atlético Palencia vs Numancia B
Primera derrota de los sorianos en su visita a La Balastera ROHICU
Cristo Atlético Palencia vs Numancia B
Primera derrota de los sorianos en su visita a La Balastera ROHICU
Cristo Atlético Palencia vs Numancia B
Primera derrota de los sorianos en su visita a La Balastera ROHICU
Cristo Atlético Palencia vs Numancia B
Primera derrota de los sorianos en su visita a La Balastera ROHICU
Cristo Atlético Palencia vs Numancia B
Primera derrota de los sorianos en su visita a La Balastera ROHICU
Cristo Atlético Palencia vs Numancia B
Primera derrota de los sorianos en su visita a La Balastera ROHICU
Cristo Atlético Palencia vs Numancia B
Primera derrota de los sorianos en su visita a La Balastera ROHICU
Cristo Atlético Palencia vs Numancia B
Primera derrota de los sorianos en su visita a La Balastera ROHICU
Cristo Atlético Palencia vs Numancia B
Primera derrota de los sorianos en su visita a La Balastera ROHICU
Cristo Atlético Palencia vs Numancia B
Primera derrota de los sorianos en su visita a La Balastera ROHICU
Cristo Atlético Palencia vs Numancia B
Primera derrota de los sorianos en su visita a La Balastera ROHICU
Cristo Atlético Palencia vs Numancia B
Primera derrota de los sorianos en su visita a La Balastera ROHICU
Cristo Atlético Palencia vs Numancia B
Primera derrota de los sorianos en su visita a La Balastera ROHICU
Cristo Atlético Palencia vs Numancia B