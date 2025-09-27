Derrota del Numancia B en el duelo de filiales ante el Mirandés B (0-1)

Publicado por Heraldo-Diario de Soria Soria Creado: Actualizado:

El Numancia B se vio superado por el Mirandés B en el duelo entre filiales en partido correspondiente a la cuarta jornada en el Grupo VIII de Tercera Federación. 0-1 fue el marcador final de un encuentro que se decantaba para los de Miranda de Ebro en la segunda parte.

Con esta derrota, el conjunto entrenado por José Luis González sigue sin conocer la victoria en la temporada de su regreso a Tercera Federación. El Numancia B se queda en la zona baja de la clasificación con dos puntos en las cuatro primeras jornadas de competición.

El Numancia B volverá a jugar en casa el próximo sábado en la quinta jornada de Liga y el rival será el Atlético Tordesillas. Un rival complicado para los rojillos en su objetivo de conseguir el primer triunfo del curso liguero.