Un gol de Jony sobre la bocina da el triunfo al Numancia en un partido de auténtica locura (1-0)

El C.D. Numancia salió triunfador en medio de la locura en lo que se convirtió el partido ante la Gimnástica Segoviana en la segunda parte. Un gol de Jony en el tiempo añadido dejaba los tres puntos en Los Pajaritos, aunque bien es cierto que la victoria pudo caer para uno y otro lado. Tras una parte sin muchas oportunidades, en la reanudación el juego se convirtió en un ida y vuelta del que, en esta ocasión, salió beneficiado el conjunto de Abel Segovia. Una victoria de infarto para que las aguas vuelvan a bajar tranquilas después de la decepción de la jornada anterior.

Néstor Lucas en el centro del campo en detrimento de Cristian Delgado y Hugo Matos por Álex Gil en el extremo fueron los cambios que introdujo en el once Abel Segovia con respecto a la derrota de la pasada jornada ante el Bergantiños. Joel Jiménez se mantuvo bajo los tres palos; con una defensa de cuatro formada por Marcos Sánchez, Carlos Gutiérrez, Danese y Fermín; Moustapha y Néstor Lucas actuaron en el pivote, con Héctor Peña realizando las funciones de enganche con una línea ofensiva integrada por Hugo Matos, Juancho y Jony.

Pocas ideas y menos ocasiones en una primera parte que fue un pulso igualado sin brillo entre dos equipos que realizaron un gran despliegue físico, pero que prácticamente no inquietaron el marco rival. Ni un portero ni otro tuvieron protagonismo, aunque al numantino Joel se le vio nervioso cuando tenía que iniciar jugada con los pies. Y es que la pifia de hace una semana seguro que estaba muy presente en la cabeza del asturiano.

La Segoviana acumulaba mucha gente en ataque y en los primeros minutos buscaba el arco rojillo, aunque cierto es que sin crear peligro. Un disparo de Borrego demasiado alto y una buena falta ejecutada por Diego Campo y a la que no llegaba el ex numantino Silva iban a ser las primeras aproximaciones de los visitantes. Mientras tanto, el Numancia quería, pero no podía con combinaciones demasiado lentas y previsibles que facilitaban la vida a los segovianos.

El Numancia no había salido bien al partido y sólo el chispazo de Héctor Peña antes de que se cumpliera el cuarto de hora de juego llevó peligro hacia el marco de Pablo Vicente. Fue una gran acción individual del atacante numantino, pero su zurdazo se marchaba lamiendo el palo largo de las Segoviana. Fue un oasis en el desierto ofensivo de un Numancia que no carburaba y al que se le bajaba la persiana cuando llegaba las inmediaciones del área rival.

La primera parte entraba en su último cuarto de hora y la Segoviana amenazaba sin acierto ante el marco de Joel. Carlos Gutiérrez estaba providencial para frenar a Borrego cuando el segoviano se internaba en el área con peligro. El conjunto de Abel Segovia no reaccionaba y una buena combinación entre Juancho, Matos y Fermín era despejada por la zaga. En los minutos finales antes del descanso una llegada para cada equipo, con Ayan para la Segoviana y con un disparo de Jony para el Numancia que se marchaba alto. Con el chut del delantero se llegaba al intermedio tras unos primeros 45 minutos en los que unos y otros tuvieron más corazón que cabeza.

El encuentro se rompía ya en los primeros minutos de la reanudación. Un ida y vuelta en el que cualquier error o acierto podía marcar las diferencias. Poco juego en el centro del campo y mucho protagonismo en las dos áreas. Juancho lo intentaba pero su disparo de iba alto en unos primeros compases en los que Danese impedía el 0-1 al taponar un disparo de Castroviejo que sí o sí buscaba la red numantina. La Segoviana había inclinado el campo hacia el marco de Joel y Tenas disponía de otra gran ocasión tras pérdida de Buyla en el centro del campo.

La entrada del guineano en la medular dio fuerza a un Numancia que se sacudía el dominio del rival para nivelar las cosas sobre el terreno de juego. Álex Gil, Fermín y Héctor Peña lo intentaron sin suerte en unos minutos finales no acto para cardiacos. Cualquiera de los dos equipos podía ganar y la Segoviana tendría su oportunidad por medio de Castroviejo pero su disparo se iba al lateral dela red.

El choque agonizaba y en medio de la locura de frenopático salía victorioso el Numancia. Centro desde la izquierda de Dani García que no detiene por alto el meta visitante para que Jony rematase a placer el 1-0. Era el minuto 93 y casi sin tempo para más el Numancia lograba un triunfo revitalizante en su fortín de Los Pajaritos.