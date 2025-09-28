El Numancia recibe a la Segoviana con la obligación de ganar para recuperar el crédito

Publicado por Félix Tello Soria Creado: Actualizado:

El C.D. Numancia recibe a la Gimnástica Segoviana en lo que será su primera prueba de fuego importante para calibrar sus opciones en la presente temporada. Y es que cara a cara se verán los que tal vez son los grandes candidatos para conseguir el ascenso directo a Primera Federación cuando llegue el mes de mayo. Un partidazo por todo lo alto para poner el cierre al mes de septiembre y para ver el momento de forma de un conjunto rojillo que quiere seguir firme en el fortín de Los Pajaritos después de la decepción del pasado fin de semana ante el Bergantiños.

El desenlace del encuentro entre sorianos y segovianos desde luego que no va a ser definitivo ya que sólo es la cuarta jornada de Liga y por delante quedan muchos partidos para definir la deseada primera posición. No será un enfrentamiento decisivo, aunque sí que puede dar muchas pistas de cómo puede ser el campeonato liguero en este Grupo 1 de Primera Federación. También será una importante inyección de moral para el equipo que sea capaz de llevarse los tres puntos al superar a un rival que va a ser directo en la consecución de los objetivos. El Numancia tiene la obligación de ganar para recuperar el crédito perdido el pasado fin de semana en el feudo del Bergantiños.

Los numantinos quieren seguir firmes como locales y saben que de Los Pajaritos se tienen que escapar muy pocos puntos para estar optando al liderato. En el último partido en casa los de Abel Segovia lograban una victoria solvente ante el Rayo Cantabria, aunque claro está que la Segoviana a buen seguro que planteará más dificultades a la hora de sacar a delante los tres puntos. Tras la derrota y la mala imagen de la pasada jornada llegan las primeras urgencias para este Numancia que no acaba de carburar.

La Segoviana bajaba de Primera Federación la campaña pasada y en su hoja de ruta está regresar a la tercera categoría del fútbol español. El equipo de La Albuera se caracteriza por su solidez en defensa y por unas transiciones rápidas hacia el marco rival, por lo que el Numancia debe de estar muy pendiente de la declaración de intenciones del bloque de un ex numantino como es Iñaki Bea.