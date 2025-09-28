Heraldo-Diario de Soria

Fútbol / Tercera Federación

Numancia B vs Mirandés B: en imágenes

El Numancia B pierde ante el Mirandés B, 0-1. El filial rojillo encadena su segundo partido perdido y no conoce la victoria

Los rojillos no lograron la victoria en su feudo

Los rojillos no lograron la victoria en su feudoROHICU

Publicado por
Mario Tejedor
Soria

Creado:

Actualizado:

El equipo de José Luis González no termina de arrancar en su regreso a Tercera Federación y sigue sin conocer la victoria.

El anterior fin de semana los rojillos cayeron en Palencia y actualmente son los decimosextos en puestos de descenso.

