Joel y Danese hacen pleno

Joel Jiménez y Fabrizio Danese son los dos únicos futbolistas del C.D. Numancia que tienen pleno de minutos jugados en estas cuatro primeras jornadas de Liga. Un primer mes de competición en el que el meta Miguel Ángel Abad, Olivera y el lesionado Berto no se han estrenado con la camiseta rojilla. Otros efectivos como Carlos Gutiérrez, Fermín o Jony también están teniendo un gran protagonismo en cuanto al tiempo que han estado sobre el terreno de juego.

El pleno de Joel Jiménez al ser guardameta se podría catalogar como normal cuando la competición sólo ha celebrado sus cuatro primeras jornadas. Más complicado es encontrar que jugadores de campo no se hayan perdido ni un solo minuto. Danese aparece con todo jugado para convertirse en uno de los fijos en el centro de la defensa. El italiano da la sensación de que va a más y el pasado domingo se convertía en salvador del Numancia evitando el 0-1 a mediados de la segunda mitad.

Danese y Carlos Gutiérrez son los elegidos por Abel Segovia para el centro de la línea defensiva y esta pareja parece que es la de confianza para el míster. Carlos Gutiérrez sólo se ha perdido minutos en el debut liguero ante el Lealtad para jugar la última media hora. Fue suplente en Villaviciosa debido a que no estaba al cien por cien al arrastrar una lesión de pretemporada. Desde entonces es fijo para Segovia.

También es indiscutible Fermín en el lateral izquierdo, aunque el andaluz se perdía el último cuarto de hora ante el Bergantiños por decisión del técnico. En el lateral derecho la competencia está entre Alain García y Marcos Sánchez, aunque este último parece que se ha ganado la confianza de Segovia en los dos últimos encuentros después de que Alain comenzase el curso como titular.

Jony es otro de los intocables para el míster ya que el delantero sólo ha dejado de participar en el último cuarto de hora del choque ante el Rayo Cantabria.

Dos de los futbolistas con menos protagonismo en lo que va de curso son De Frutos y Bonilla, titulares la campaña pasada. El agredeño apenas completa 25 minutos sobre el césped. Él y el canterano Miñana son los que menos han jugado, al margen de los inéditos Miguel Ángel, Olivera y Berto.