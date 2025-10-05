Heraldo-Diario de Soria

El Numancia B cae ante el Tordesillas, las fotos del encuentro

El filial rojillo cae en la Ciudad Deportiva ante el Tordesillas, que se lleva los puntos gracias a los goles de Chatún y Miguel Hernández 

Nueva derrota del filial rojillo

Nueva derrota del filial rojilloROHICU

Publicado por
Mario Tejedor
Soria

Creado:

Actualizado:

El encuentro correspondía a la jornada 5 del grupo VIII de la Tercera RFEF y deja al equipo soriano en puestos de descenso sin conocer la victoria. 

El filial rojillo buscará la primera victoria el próximo fin de semana ante Mansilles, a los de José Luis González les empieza a apremiar conseguir sumar los tres puntos.

