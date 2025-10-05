El Numancia B cae ante el Tordesillas, las fotos del encuentro

El encuentro correspondía a la jornada 5 del grupo VIII de la Tercera RFEF y deja al equipo soriano en puestos de descenso sin conocer la victoria.
Numancia B vs Tordesillas
Numancia B vs Tordesillas
Numancia B vs Tordesillas
Numancia B vs Tordesillas
Numancia B vs Tordesillas
Numancia B vs Tordesillas
Numancia B vs Tordesillas
Numancia B vs Tordesillas
Numancia B vs Tordesillas
Numancia B vs Tordesillas
Numancia B vs Tordesillas
Numancia B vs Tordesillas
Numancia B vs Tordesillas
Numancia B vs Tordesillas
Numancia B vs Tordesillas
Numancia B vs Tordesillas
Numancia B vs Tordesillas
Numancia B vs Tordesillas
Numancia B vs Tordesillas
Numancia B vs Tordesillas
Numancia B vs Tordesillas
Numancia B vs Tordesillas
Numancia B vs Tordesillas
Numancia B vs Tordesillas
Numancia B vs Tordesillas
Numancia B vs Tordesillas
Numancia B vs Tordesillas
Numancia B vs Tordesillas
Numancia B vs Tordesillas
Numancia B vs Tordesillas
Numancia B vs Tordesillas
Numancia B vs Tordesillas
Numancia B vs Tordesillas
Numancia B vs Tordesillas
Numancia B vs Tordesillas
Numancia B vs Tordesillas
Numancia B vs Tordesillas
Numancia B vs Tordesillas
Numancia B vs Tordesillas
Numancia B vs Tordesillas
Numancia B vs Tordesillas
Numancia B vs Tordesillas
Numancia B vs Tordesillas
Numancia B vs Tordesillas
Numancia B vs Tordesillas
Numancia B vs Tordesillas
Numancia B vs Tordesillas
Numancia B vs Tordesillas
Numancia B vs Tordesillas
Numancia B vs Tordesillas
Numancia B vs Tordesillas
Numancia B vs Tordesillas
Numancia B vs Tordesillas
Numancia B vs Tordesillas
Numancia B vs Tordesillas
Numancia B vs Tordesillas
Numancia B vs Tordesillas
Numancia B vs Tordesillas
Numancia B vs Tordesillas
Numancia B vs Tordesillas
Numancia B vs Tordesillas
Numancia B vs Tordesillas
Numancia B vs Tordesillas
Numancia B vs Tordesillas
Numancia B vs Tordesillas
Numancia B vs Tordesillas
Numancia B vs Tordesillas
Numancia B vs Tordesillas
Numancia B vs Tordesillas
Numancia B vs Tordesillas
Numancia B vs Tordesillas
Numancia B vs Tordesillas
Numancia B vs Tordesillas
Numancia B vs Tordesillas
Numancia B vs Tordesillas
Numancia B vs Tordesillas
Numancia B vs Tordesillas
Numancia B vs Tordesillas
Numancia B vs Tordesillas
Numancia B vs Tordesillas
Numancia B vs Tordesillas
Numancia B vs Tordesillas
Numancia B vs Tordesillas
Numancia B vs Tordesillas
Numancia B vs Tordesillas
Numancia B vs Tordesillas
Numancia B vs Tordesillas
Numancia B vs Tordesillas
Numancia B vs Tordesillas
Numancia B vs Tordesillas
Numancia B vs Tordesillas
Numancia B vs Tordesillas
Numancia B vs Tordesillas
Numancia B vs Tordesillas
Numancia B vs Tordesillas