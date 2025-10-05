Fotos: Sarriana 4 - CD Numancia 2

El equipo sigue sin conocer la victoria en sus desplazamientosPEDRO AGRELO - AREA 11

Publicado por Mario Tejedor Soria

El CD Numancia vuelve sin puntos de Galicia, si bien el equipo soriano tuvo minutos donde parecía querer llevarse el encuentro, fallos e imprecisiones vuelve a condenar a un equipo que no convence.

El equipo lucense logró meter 2 goles en 3 minutos, y los tantos de Dani García y Jony no fueron suficiente para mejorar el resultado.

Mañana el C.D. Numancia sabrá su rival para la Copa del Rey en un sorteo que se producirá a las 13.00 h