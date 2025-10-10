Segovia reconoce que si el Numancia no gana al colista Sámano "sería preocupante"

Publicado por Félix Tello Soria Creado: Actualizado:

El C.D. Numancia necesita reaccionar a la derrota del pasado fin de semana en el campo de la UD Sarriana y para ello tiene que ganar sí o sí al colista Sámano. Cualquier otro resultado que no sea la victoria el domingo "sería preocupante", tal y como aseguraba Abel Segovia en su comparecencia de prensa. El entrenador rojillo espera la mejor versión de un equipo al que le están pasando factura "las desconexiones" en los partidos. De cara al choque contra los cántabros la mejor noticia es que Berto formará parte de la convocatoria tras superar una fascitis plantar.

La derrota ante la Sarriana sentó como un jarro de agua fría en un partido en el que el Numancia lo tenía controlado y en el que hasta en dos ocasiones se adelantó en el marcador. Un traspié doloroso que dejó muchas conclusiones en el cuerpo técnico rojillo, aunque la principal lectura es que "hacemos muchas cosas bien para lograr muy poco y el rival con dos cositas nos hace mucho daño", comentaba Segovia, quien añadía que "en unos minutos tiramos todo por la borda".

El míster sevillano apunta a la falta de concentración en momentos puntuales como el gran debe de su equipo y que le está costando puntos en el inicio de la temporada. "No podemos perder la concentración como lo estamos haciendo y lo tenemos que corregir". Segovia también se refería a "errores individuales" que están siendo una hipoteca demasiado cara para los sorianos.

El preparador andaluz destaca que su equipo sí sabe competir, "pero no lo hacemos todo el tiempo". El técnico quiere un Numancia intenso "durante los 98 minutos que puede durar un partido y no sólo durante 75". "Cuando estamos concentrados no cometemos errores".

Segovia leyó la cartilla a sus jugadores durante la semana y espera que ante el Sámano se enmiende la plana, aunque ya avisa que no será tan sencillo como puede reflejar la clasificación por el hecho de verse las caras contra el colista. "Va a ser complicado ante un rival que vendrá con el bloque bajo. Tenemos que tener personalidad y no cometer errores. Vamos a dominar el partido y va a ser muy importante finalizar".

Precisamente la finalización de las jugadas de ataque es otra de las asignaturas pendientes de este Numancia, tal y como indica su entrenador: "Necesitamos muchas ocasiones para marcar pocos goles". Segovia respeta al Sámano, pero no contempla otro resultado que no sea el triunfo de los sorianos. "Si no se gana sería preocupante. Sólo pensamos en sumar los tres puntos".

Carlos Gutiérrez sigue siendo baja

Carlos Gutiérrez continuará en el dique seco debido a una lesión de tobillo que arrastra desde pretemporada y se perderá el partido de este domingo ante el Sámano. "Hemos decidido pararlo porque no estaba al cien por cien", comentaba Segovia. A esta ausencia en el centro de la defensa se le suma Olivera al esta citado con la selección de Andorra. Así las cosas De Frutos y Danese serían los centrales que tiene el Numancia para recibir al colista, aunque no sería extraño que Segovia, a tenor de sus declaraciones, apueste por otras opciones como la de poner a Moustapha en el eje de la línea defensiva.

La noticia positiva de la semana la protagoniza Berto, quien tras dejar atrás una fascitis plantar formará parte de la convocatoria del Numancia ante el Sámano. Segovia dejaba claro que no será titular, pero aseguraba que formará parte de la citación "un jugador que tiene que marcar las diferencias". Será la primera convocatoria para Berto tras lesionarse en pretemporada.