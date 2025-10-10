El mejor escenario para el CD Numancia

Publicado por Luis Hdez. Casado Soria Creado: Actualizado:

Sufrido el último varapalo en su salida a Galicia en forma de derrota, el CD Numancia vuelve a Los Pajaritos en las dos próximas jornadas. Su escenario más amable donde no se ha dejado ningún punto en juego. La base de lo ganado hasta ahora, seis puntos (frente al Rayo Cantabria, 2-1; y contra la Gimnástica Segoviana, 1-0).

Lejos de Soria solo ha recaudado uno, gracias al empate en el partido inaugural de la temporada frente al Lealtad de Villaviciosa, 1-1. De los otros dos viajes ha regresado con derrotas ante el Bergantiños, 3-1, y la SD Sarriana, 4-2, y con unas sensaciones poco alentadoras debido a su mutante forma de encarar los enfrentamientos.

Una montaña rusa de juego. Capaz de dominar a su oponente por momentos y de verse, por el contrario, sometido por sus propios errores y falta de acierto frente a la portería contraria.

La necesidad de cambiar esa dinámica desfavorable es la que le dicta su compromiso y condición, a priori, de aspirante a la lucha por los premios más destacados en el Grupo 1 de la Segunda Federación.

A nivel clasificatorio, el Numancia se ha dejado ocho puntos por el camino, una cifra importante a estas alturas de la competición, más de la mitad en juego, 15 puntos, aunque quizás no sea relevante si al final del ejercicio no crece demasiado, pero la progresión actual no le favorece al grupo de Abel Segovia, negado para ganar un partido lejos de su campo.

En las dos próximas semanas el Numancia contará con la posibilidad de mejorar sus números y su posición clasificatoria, si es capaz de mantener el carácter de fortín de Los Pajaritos, o de agravar su trayectoria, de no superar a sus dos siguientes rivales, la UD Sámano y el CF Salamanca UDS. El Numancia se aferra a su condición de local donde ha ganado todo con el propósito de no ceder en su actual posición, noveno con siete puntos.

Esta posibilidad la puede concretar a costa del último clasificado, la UD Sámano, con un punto, y el CF Salamanca UDS, quinto con diez puntos. Para no empeorar la deriva, el conjunto soriano encara un momento de oportunidad con la disputa de las dos próximas jornadas en su terreno de juego.

Hasta finales de octubre no deberá coger el autocar para desplazarse fuera del territorio soriano, donde ha sufrido varios reveses. La relevancia de estas dos jornadas en Los Pajaritos se mide de manera cuantitativa con los puntos de los que serán capaces de sumar.