El Numancia destituye a Abel Segovia

Publicado por Félix Tello Soria Creado: Actualizado:

El C.D. Numancia ha destituido a Abel Segovia como entrenador después de seis jornadas como responsable del banquillo rojillo. El empate ante el colista Sámano y la pésima imagen ofrecida por el equipo han sido los detonantes de un cese que llega cuando apenas se ha cumplido mes y medio de competición. "El club quiere agradecer el trabajo y el esfuerzo realizado por el técnico sevillano a pesar de no conseguirse los resultados deseados y le desea lo mejor en su futuro personal y profesional", indicaba el club en sus redes sociales.

Segovia se comprometía con el Numancia el pasado 21 de junio por una temporada, con opción a una segunda en caso de ascenso a Primera Federación. Lejos de cumplir el compromiso firmado, el técnico sevillano únicamente ha estado cuatro meses en el cargo. Los malos resultados en estas primeras jornadas y el mal juego de los rojillos han dado con sus huesos en la calle.

El Numancia ha sumado con Segovia ocho puntos en seis partidos y desde la novena posición está a nada menos que diez del ascenso directo. Los rojillos tienen unos números de dos victorias, dos derrotas y dos empates para estar incluso fuera de las posiciones de play off de ascenso, a tres puntos de la quinta plaza que ocupa la Gimnástica Segoviana. Los sorianos han recibido nueve goles y sólo han marcados siete.

Abel Segovia comenzaba el curso con un empate a uno gol en el campo de Lealtad de Villaviciosa, un conjunto recién ascendido a Segunda Federación. En el estreno en Los Pajaritos lograba su primera victoria ante el Rayo Cantabria, aunque fue un triunfo sin demasiado brillo. Se perdía en la siguiente salida al campo del Bergantiños por 3-1 con un Numancia que no supo competir y que estuvo a merced de su rival. Los rojillos ganaban sobre la bocina a la Gimnástica Segoviana en un partido en el que fue mejor el rival. Las dos últimas jornadas con la derrota ante la Sarriana por 4-2 y el empate contra el Sámano han sido definitivas para que el Consejo de Administración haya tomado la decisión de destituir a su entrenador.