Un empate del Numancia con sabor a derrota que irritó a la grada de Los Pajaritos

El empate a cero del C.D. Numancia ante el colista Sámano dejó un claro sabor a derrota en una grada de Los Pajaritos que se mostró irritada por la pobre imagen de los suyos a lo largo de los noventa minutos. Un partido que confirmaba que el equipo entrenado por Abel Segovia tiene serios problemas en este inicio de temporada. Dificultades en todos los apartados del juego y también de mentalidad que dejan a los rojillos a nada menos que diez puntos del ascenso directo cuando se han disputado seis jornadas de Liga. La reacción tiene que ser inmediata para frenar una dinámica muy peligrosa para un club que cifra su único objetivo en el salto a la Primera Federación.

El Numancia cuajó un pésimo encuentro ante un Sámano que por ocasiones y por llegadas se mereció llevarse los tres puntos de Los Pajaritos. Un recién ascendido sacaba los colores a un conjunto numantino que no funcionó en ninguno de los apartados del juego. Ofensivamente siempre fue muy previsible y ni siquiera hizo cosquillas al rival. Una única ocasión de gol con el disparo de Héctor Peña en la primera parte es un escaso bagaje si se quiere ganar. El fútbol horizontal y con una circulación del balón demasiado lenta facilitó las labores defensivas de los cántabros, que hasta el final pensaron que se podían llevar el triunfo de Soria.

Si en ataque el Numancia no existió en defensa fue una película de terror durante toda la tarde del domingo. Desajustes defensivos y un mal posicionamiento que pudieron haber costado muy caro si en vez del Sámano, colista del Grupo 1 con sólo dos puntos en seis partidos, delante hubiera estado otro adversario con algo más de calidad en sus delanteros. A pesar de la modestia del rival, el Sámano vio como Fermín sacaba un balón en la misma línea de gol y como se le anulaba un tanto en la acción siguiente. Ya en la segunda parte el portero Miguel Ángel salvaba el 0-1 y la sensación siempre fue que los visitantes tenían las ideas más claras que un Numancia bloqueado y sin ideas.

Pitido final y bronca en Los Pajaritos con unos aficionados irritados por la mala imagen que había dado su equipo ante el colista. Jugadores, técnico y dirigentes fueron abucheados por una grada que no daba crédito a la pésima actuación de los suyos. Un Numancia que no carbura y que pone a Abel Segovia en el punto de mira. El futuro del entrenador estaría en el aire y habrá que esperar si desde el club se toma alguna decisión.

La realidad es que el Numancia sólo ha sumado ocho puntos de 18 posibles en estas primeras seis jornadas de Liga. Los rojillos ocupan la novena posición, están ya a diez puntos de distancia del Deportivo Fabril, líder con pleno de victorias, y tienen tres de desventaja respecto a la zona de play off. La Gimnástica Segoviana marca la promoción de ascenso con once puntos desde la quinta plaza. Cuarto es el Salamanca UDS, próximo rival del Numancia el domingo 19 de octubre en Los Pajaritos. El Real Ávila y el Oviedo Vetusta suman 14 puntos y luego ya aparece el líder, un filial deportivista que lo ha ganado todo. El Fabril ha marcado 16 goles y sólo ha encajado 3. El Numancia, por su parte, tiene unos números preocupantes con dos victorias, dos derrotas y dos empates. Ha marcado siete tantos y ha encajado nueve.