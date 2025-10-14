El Numancia trabaja para la contratación del nuevo entrenador

Javier Rozada, en Los Pajaritos la temporada pasada con el Real Avilés, es una de las opciones que maneja el Numancia para su banquillo.Montesegurofoto

Publicado por Heraldo-Diario de Soria Soria Creado: Actualizado:

'A rey muerto rey puesto'. Tras la destitución de Abel Segovia como entrenador el C.D. Numancia ya trabaja en la contratación de un nuevo técnico para el banquillo de Los Pajaritos y que sea el encargado de dirigir al equipo el próximo domingo ante el Salamanca UDS. En la nómina de posibles candidatos están dos técnicos como Javier Rozada y Miguel de la Fuente que conocen perfectamente este Grupo 1 de Segunda Federación.

La dirección deportiva que capitanea Álex Huerta está sondeando el mercado y en su agenda aparecerían estos dos entrenadores. Javier Rozada lograba la temporada pasada el ascenso a Primera Federación con el Real Avilés, rival del Numancia. Los asturianos daban el salto de categoría a través play off de ascenso. Rozada continuó en el banquillo avilesino y fue el técnico elegido para la aventura en Primera Federación. Sin embargo, Rozada era destituido antes de que comenzará la Liga.

El Avilés de Rozada perdía los dos partidos jugados ante el Numancia el curso pasado. En tierras asturianas ganaban los sorianos 0-2 y en Los Pajaritos la victoria de los numantinos fue por 3-0.

Miguel de la Fuente, por su parte, entrenó la campaña pasada al Real Ávila, equipo que también fue rival del Numancia. De La Fuente fue cesado antes de que acabara la Liga y su sustituto fue el mediático Víctor Valdés, ex portero del Barça. El Numancia empataba a cero en Ávila y ganaba 2-0 en Los Pajaritos.

La plantilla del Numancia regresa este miércoles desde las 10.30 horas a los entrenamientos en la Ciudad Deportiva y habrá que ver quién es el técnico encargado de dirigir la sesión para comenzar a preparar el partido de la séptima jornada ante el Salamanca UDS.