Fútbol / Segunda Federación
El Numancia no gana fuera de casa desde el pasado 11 de mayo
La última victoria de los rojillos lejos de Los Pajaritos fue en las semifinales del play off de ascenso ante el Getafe B. Jony marcó los dos goles en el 0-2 ante el filial getafense
La victoria ante el Salamanca debe ser un punto de inflexión para el C.D. Numancia que ahora quiere aprobar su asignatura pendiente: los partidos a domicilio. En Luanco ante el Marino quiere volver a ganar como visitante, una situación que no conoce desde el pasado mes de mayo cuando se imponía por 0-2 en el terreno de juego del Getafe B, en el encuentro de ida de las semifinales del play off de ascenso. Eso sí, Miramar no va a regalar nada, un escenario que se le resiste a los numantinos en sus dos anteriores visitas.
Para encontrar la última victoria del Numancia lejos de Los Pajaritos hay que remontarse al pasado 11 de mayo cuando ganaba 0-2 al Getafe B en el partido que abría las semifinales del play off de ascenso. El conjunto entrenado por Aitor Calle se metía en la final ante el Teruel y en la capital aragonesa el marcador fue de empate a cero. El desenlace tendría lugar una semana después en Soria con el ascenso a Primera Federación de los turolenses.
En la presente temporada tres desplazamientos y un pobre empate que llevarse a la boca, el conseguido en el arranque liguero en el campo de Lealtad de Villaviciosa. Después sendas derrotas por 3-1 en el feudo del Bergantiños y por 2-4 en el campo de la UD Sarriana. Ángel Rodríguez tuvo un gran estreno como entrenador rojillo y ahora quiere certificarlo ganando fuera y logrando por primera vez este curso dos victorias seguidas que podrían meter al Numancia en la zona de promoción.
El viaje a Luanco no va a ser nada sencillo ya que se medirán a un Marino que sólo ha perdido un partido, en la primera jornada en el feudo del Rayo Cantabria, y que únicamente ha encajado tres goles en siete encuentros. En Miramar suma un triunfo y dos empates y sólo le han marcado un gol. Unos números que invitan a pensar que será un enfrentamiento trabado y en el que la pelea y la lucha por cada balón serán fundamentales para que se decida el marcador hacia uno u otro equipo.
Un estadio de Miramar que lo ha visitado el Numancia en dos ocasiones desde el año 2020 con el mismo resultado: 1-0 para los locales. En el año 2020 en Segunda B el Numancia caía con un gol del ex numantino Álex Arias y aquella derrota suponía la destitución de Manix Mandiola como entrenador. La temporada pasada otro 1-0 en contra en la jornada 26 de Liga. A la tercera buscará el Numancia la vencida para volver a ganar como visitante casi medio año después.