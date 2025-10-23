El Numancia no gana fuera de casa desde el pasado 11 de mayo

Publicado por Félix Tello Soria Creado: Actualizado:

La victoria ante el Salamanca debe ser un punto de inflexión para el C.D. Numancia que ahora quiere aprobar su asignatura pendiente: los partidos a domicilio. En Luanco ante el Marino quiere volver a ganar como visitante, una situación que no conoce desde el pasado mes de mayo cuando se imponía por 0-2 en el terreno de juego del Getafe B, en el encuentro de ida de las semifinales del play off de ascenso. Eso sí, Miramar no va a regalar nada, un escenario que se le resiste a los numantinos en sus dos anteriores visitas.

Para encontrar la última victoria del Numancia lejos de Los Pajaritos hay que remontarse al pasado 11 de mayo cuando ganaba 0-2 al Getafe B en el partido que abría las semifinales del play off de ascenso. El conjunto entrenado por Aitor Calle se metía en la final ante el Teruel y en la capital aragonesa el marcador fue de empate a cero. El desenlace tendría lugar una semana después en Soria con el ascenso a Primera Federación de los turolenses.

En la presente temporada tres desplazamientos y un pobre empate que llevarse a la boca, el conseguido en el arranque liguero en el campo de Lealtad de Villaviciosa. Después sendas derrotas por 3-1 en el feudo del Bergantiños y por 2-4 en el campo de la UD Sarriana. Ángel Rodríguez tuvo un gran estreno como entrenador rojillo y ahora quiere certificarlo ganando fuera y logrando por primera vez este curso dos victorias seguidas que podrían meter al Numancia en la zona de promoción.

El viaje a Luanco no va a ser nada sencillo ya que se medirán a un Marino que sólo ha perdido un partido, en la primera jornada en el feudo del Rayo Cantabria, y que únicamente ha encajado tres goles en siete encuentros. En Miramar suma un triunfo y dos empates y sólo le han marcado un gol. Unos números que invitan a pensar que será un enfrentamiento trabado y en el que la pelea y la lucha por cada balón serán fundamentales para que se decida el marcador hacia uno u otro equipo.

Un estadio de Miramar que lo ha visitado el Numancia en dos ocasiones desde el año 2020 con el mismo resultado: 1-0 para los locales. En el año 2020 en Segunda B el Numancia caía con un gol del ex numantino Álex Arias y aquella derrota suponía la destitución de Manix Mandiola como entrenador. La temporada pasada otro 1-0 en contra en la jornada 26 de Liga. A la tercera buscará el Numancia la vencida para volver a ganar como visitante casi medio año después.