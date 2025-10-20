Heraldo-Diario de Soria

Revive la victoria del CD Numancia ante el Salamanca UDS en 177 fotos

Héctor Peña y Jony por partida doble dan la victoria al Numancia en el estreno de Ángel Rodríguez como entrenador

Contundente victoria de los rojillos para coger aire

Contundente victoria de los rojillos para coger aire

Publicado por
Mario Tejedor
Soria

Creado:

Actualizado:

Bocanada de aire para el CD Numancia en un partido donde se vio a un equipo más asentado, sin errores graves y más efectivo en las áreas. Todo será corroborar el cambio de rumbo en los siguientes encuentros.

Victoria de mérito para materializar el 'entrenador nuevo, victoria segura' y que permite respirar a los rojillos ante una situación que se estaba convirtiendo en dramática.

Contundente victoria de los rojillos para coger aire

Contundente victoria de los rojillos para coger aireMARIO TEJEDOR

CD Numancia vs Salamanca UDS

