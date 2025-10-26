Ángel Rodríguez dispara al Numancia

Publicado por Félix Tello Soria Creado: Actualizado:

El C.D. Numancia es otro desde que llegó Ángel Rodríguez como entrenador y el cambio en el banquillo a tenido el efecto deseado con dos victorias en dos jornadas y, especialmente, con una importante inyección de moral en el numantinismo de cara al futuro. En dos partidos al frente del equipo prácticamente iguala los números de Abel Segovia en seis, aunque lo más importante son las sensaciones y éstas no tienen nada que ver con las de hace quince días cuando no se pasaba del empate en Los Pajaritos ante colista Sámano.

El Numancia no carburaba con Abel Segovia y las dudas se habían apoderado del equipo y de la afición. La pretemporada de los rojillos ya dejó mucho que desear y la puesta en escena en la Liga no fue la esperada con sólo ocho puntos sumados de dieciocho posibles en seis jornadas de Liga.

Con Segovia apenas se ganaron dos partidos -ante el Rayo Cantabria y la Gimnástica Segoviana en Los Pajaritos, se empataban otros dos y encajaba dos derrotas. Resultados decepcionantes para un Numancia que partía como gran favoritos para conseguir el ascenso directo. Esa primera posición ocupada por el Deportivo Fabril se quedaba a nada menos que diez puntos de distancia y la zona de promoción de ascenso estaba a tres.

Malos números y malas sensaciones de un equipo que no acababa de entender la filosofía de juego de Abel Segovia, que tras el empate ante el Sámano era destituido para apostar por Ángel Rodríguez como capitán del barco.

Con el entrenador leonés los resultados no se han hecho esperar para sumar dos victorias en dos partidos ante rivales complicados como el Salamanca y el Marino de Luanco. Ángel Rodríguez ha impregnado otra filosofía de juego en el Numancia y la apuesta está dando sus frutos. La intensidad, la presión y el juego más directo son las ideas del míster y al Numancia le está sentando muy bien para alcanzar los 14 puntos y reducir a la mitad la distancia con el líder Fabril.

Hace dos jornadas, el Numancia estaba a nada menos que diez puntos de distancia del Fabril, que con 18 puntos había hecho pleno en seis encuentros. El filial del Deportivo empataba el pasado fin de semana en el campo del Lealtad de Villaviciosa y perdía en casa contra el Oviedo Vetusta para sumar un solo punto de los últimos seis. Así, el Numancia se queda a cinco puntos del ascenso directo cuando la competición liguera tan sólo transita por los dos primeros meses de los nueve hasta que finalice el mes de mayo.

Ángel Rodríguez ha dado más carácter al Numancia y si el próximo domingo se gana al Valladolid Promesas ya habrá sumado más puntos que Abel Segovia en la mitad de encuentros. Para el choque frente al filial pucelano recupera al sancionado Cristian Delgado y habrá que esperar cómo evolucionan las molestias físicas que sufrió Danese que le obligaron a pedir el cambio en Luanco.

Noviembre, un mes clave con cinco partidos

Además del encuentro del próximo domingo ante el Valladolid Promesas, el Numancia tendrá otros cuatro compromisos en el mes de noviembre que hacen que este mes sea muy importante a la hora de fijar posiciones en la clasificación. Los sorianos tendrá que visitar al Real Ávila, después recibirán al Coruxo, viajarán a Burgos para jugar contra el Promesas y cerrarán el mes en Los Pajaritos ante el Langreo. Antes de la llegada del nuevo mes el Numancia tendrá que afrontar la Copa del Rey el próximo miércoles en Los Pajaritos contra el Arenas de Getxo. El partidos arrancará a las 20.00 horas.