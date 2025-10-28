Erice: "El Numancia es un equipo formado con mucho dinero"

Publicado por Heraldo-Diario de Soria Soria Creado: Actualizado:

El Arenas Club visita este miércoles el campo Los Pajaritos para enfrentarse al CD Numancia en la primera ronda de la Copa del Rey. Jon Erice afirma que “las ilusiones son grandísimas. La competición de Copa no tiene nada que ver con la Liga. Siempre pasan cosas muy diferentes. Tenemos que ir convencidos y con ilusión”.

El entrenador del histórico espera un “partido dificilísimo. Si vamos a la historia reciente del Numancia, todos sabemos dónde ha estado y las cosas que ha hecho, pero el futbol es hoy y ahora. No podemos mirar atrás. El Numancia tiene muy buenos futbolistas, es un equipo formado con mucho dinero. Todo lo que sea jugar en casa para cualquier equipo es positivo.

"Nos ha tocado un gran campo. El césped estaba bien, por lo menos hasta hace 15 días. No está haciendo frío”. Además, expresa que su equipo no tiene ningún tipo de excusa para dar nuestro mejor nivel. El equipo soriano ha cambiado recientemente de entrenador y la propuesta de juego ha cambiado: “No tiene nada que ver el estilo y la propuesta de Ángel con la de Abel, pero la plantilla es la misma”.

Cuando se le pregunta que supone para él la Copa del Rey, Erice declara que “la Copa es ilusión. Es buscar cosas diferentes. El jugador se expone a otro tipo de partido. Si pierdes no hay vuelta atrás. No tienen nada que ver las emociones de un partido de Liga con uno de Copa”.