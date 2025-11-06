El Numancia cambiará por obligación el centro del campo al no poder contar con el músculo de Moustapha y de Buyla

Publicado por Félix Tello Soria Creado: Actualizado:

La victoria ante el Valladolid Promesas dejó dos malas noticias para el C.D. Numancia al no poder contar con Moustapha y Buyla para el partido de este domingo en Ávila. El primero tendrá que cumplir un partido de sanción al ver la quinta amarilla y el segundo será baja por lesión. Dos ausencias importantes en el centro del campo que supondrán cambios obligados en la parcela ancha para visitar al conjunto abulense.

Sin Moustapha y sin Buyla, dos efectivos titularísimos para Ángel Rodríguez en el centro del campo, el Numancia pierde músculo en la sala de máquinas al no poder contar con dos futbolistas que tienen un gran despliegue físico y que son auténticas pesadillas para los rivales a la hora de generar juego en la zona de creación.

Ángel Rodríguez estará obligado a realizar cambios y Cristian Delgado y Néstor Lucas apuntan a ser los líderes del Numancia en el centro del campo que juegue en el Adolfo Suárez de Ávila. Dos jugadores con unas características muy diferentes a las de Moustapha y Buyla, pero que tienen capacidad más que de sobra para llevar el peso del juego de este equipo numantino.

Cristian Delgado también es fijo en los planes del entrenador, aunque su aportación en estas anteriores jornadas era de llegador hacia el marco rival. Como ejemplo están los dos goles de andaluz el pasado fin de semana ante el Valladolid Promesas. Néstor regresará a la titularidad y será la primera vez que tenga este status desde que Ángel Rodríguez recalase en el banquillo de Los Pajaritos.

El Numancia pierde músculo para visitar el Adolfo Suárez de cara a uno de esos partidos en los que la lucha sobre el terreno de juego se antoja fundamental para sumar los tres puntos. El conjunto soriano se encontrará con un Real Ávila que en su campo no conoce la derrota en los cuatro encuentros que ha disputado como local.

Un equipo encarnado rocoso ante sus aficionados con sólo tres goles encajados en cuatro partidos. Este Real Ávila suma tres victorias en casa y un empate. Los abulenses se imponían al Bergantiños por 2-1, ganaban 1-0 al Lealtad y 3-2 al Sámano. El empate llegaba frente al Oviedo Vetusta en un choque que finalizaba con igualada a uno.

Entrenamiento

Buyla se trató de su dañado tobillo izquierdo con el fisioterapeuta Patxi Bedia y en la sesión de este jueves tampoco participaron otros jugadores como Marcos Sánchez y Fermín, quienes también serán bajas en Ávila. Carlos Gutiérrez es duda y el que está recuperado es el meta Joel.