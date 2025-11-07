Ángel reconoce que el Numancia tiene "mucha confianza" para ir a ganar a Ávila

Publicado por Félix Tello Soria Creado: Actualizado:

El C.D. Numancia buscará en Ávila continuar con su sobresaliente racha de resultados para estrechar el cerco respecto al liderato. Ángel Rodríguez reconocía en su comparecencia de prensa que su equipo viajará a la ciudad amurallada con "mucha confianza" para sumar los tres puntos. Un desplazamiento en el que los rojillos tendrán bastantes bajas, aunque el técnico apela a la calidad de la plantilla para que las ausencias no mermen el rendimiento: "Confío en los que voy a poner".

La etapa de Ángel Rodríguez en el banquillo de Los Pajaritos está describiendo una trayectoria ilusionante con tres triunfos ligueros y uno más en la Copa del Rey. El míster apuesta por seguir con esta dinámica victoriosa en un escenario "complicado" como es el campo del Real Ávila. Ángel se refería a las claves para vencer en el Adolfo Suárez y lo simplificaba en tener seguridad defensiva y eficacia en ataque. "Para ganar tenemos que conceder poco y aprovechar arriba todo lo que puedas".

Un viaje exigente para un Numancia que hace dos jornadas en Luanco ya ponía fin a su falta de triunfos como visitante. "Nos enfrentamos a un Ávila que es un equipo que en muchas cosas es parecido a nosotros, con buen trato de balón y buen juego aéreo”, indicaba Ángel. El preparador numantino continuaba analizando al conjunto encarnado: “Es un equipo fuerte en su casa y hecho para estar arriba. Sabe combinar muy bien el juego en largo con el juego en corto. Es en estos momentos un rival directo".

A la hora de valorar el estado de su equipo, Ángel expresaba que "hemos mejorado mucho desde que llegamos". Esta mejoría no la valora línea por línea para apuntar que el crecimiento ha sido "como bloque".

El principal hándicap que va a tener el Numancia en la capital abulense se centra en las bajas por sanción y por lesión. Así, no podrá contar con el sancionado Moustapha, ni con los lesionados Buyla, Fermín, Carlos Gutiérrez y Marcos Sánchez. El meta Joel es duda debido a sus problemas en el hombro. Ausencias que afectan especialmente al centro del campo sin la presencia del potencial físico de dos jugadores como Moustapha y Buyla. "Confío en los que voy a poner", comentaba Ángel, quien no quiso adelantar los sustitutos en el centro del campo.

En relación a la duda de Joel en la portería, el técnico no se mostró preocupado porque Miguel Ángel Abad está "capacitado" para ser titular, tal y como ha demostrado en los encuentros ante Arenas de Getxo en la Copa del Rey y contra el Valladolid Promesas en la Liga. "Estoy tranquilo ponga al que ponga".

El fondo de armario de una plantilla en la que otro futbolista como Ian Olivera se ha ganado la confianza de Ángel después de estar inédito cuando Abel Segovia fue el entrenador. "Olivera nos ha convencido a todos".

Sin preferencias para la Copa del Rey

Ángel Rodríguez fue preguntado sobre cuáles eran sus deseos para el sorteo de la Copa del Rey del próximo martes e indicaba que "personalmente no tengo ninguna preferencia. Lo que quiero es que sea un rival que lleve a Los Pajaritos el máximo de aficionados posible. Lo ideal luego sería pasar de eliminatoria".