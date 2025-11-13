El Numancia de Ángel sella su portería

Publicado por Félix Tello Soria Creado: Actualizado:

«Los equipos siempre crecen desde atrás hacia adelante». Estas fueron unas declaraciones que hizo Ángel Rodríguez en la previa de la visita del C.D. Numancia al campo del Marino de Luanco y el entrenador está llevando su máxima a la práctica para poner el candado a la portería rojilla. Sólo tres goles encajados en cinco encuentros que contrastan con los nueve que habían recibo los sorianos con Abel Segovia en el banquillo.

Este Numancia está ganando en fiabilidad defensiva y el pasado domingo en el campo del Real Ávila confirmó que las prestaciones en defensa ha crecido desde que Ángel Rodríguez tomase el mando del equipo. Cuatro compromisos de Liga y uno de Copa del Rey en los que los rivales están gozando de pocas ocasiones ante el marco defendido bien por Joel Jiménez o por Miguel Ángel Abad.

El Numancia de Ángel ha encajado tres goles, el primero en el debut del leonés como técnico ante el Salamanca, aunque bien es cierto que el tanto de los charros llegaba ya al final del choque cuando el marcador reflejaba un contundente 3-0. En Luanco se adelantaba el cuadro soriano con dos goles de Jony y el Marino reducía distancias a través de una falta muy bien ejecutada por un jugador local. Pero en Miramar se siguió viendo a un equipo sólido y fiable.

Después llegaba la Copa del Rey y el Arenas de Getxo, un rival de Primera Federación caía eliminado con un rotundo 3-0. 3-1 ante el Valladolid Promesas y empate a cero en Ávila para confirmar la mejoría defensiva de un Numancia que con Abel Segovia estaba teniendo serios problemas atrás.

El Numancia de Segovia sufría especialmente en los desplazamientos con un 3-1 encajado en el feudo del Bergantiños y un 4-2 en el terreno de juego de la Sarriana. Este descalabro en el campo de un recién ascendido y el pobre empate a cero ante otro novato como el Sámano certificaron la destitución de Segovia como entrenador. El Numancia era noveno con sólo ocho puntos sumados de 18 posibles.

En las últimas cuatro jornadas de Liga, las que lleva Ángel Rodríguez como entrenador numantino, el equipo que menos goles ha recibido es el Oviedo Vetusta con sólo un tanto encajado. Una solidez defensiva que unido a su pegada en ataque ha llevado al filial ovetense a la primera posición de este Grupo 1 de Segunda Federación. La Gimnástica Segoviana de Iñaki Bea sólo ha recibido dos goles para ser segundo en la tabla. El Ourense también puede presumir de haber encajado únicamente dos tantos. Tras este trío de equipos aparecen tres escuadras con tres tantos recibidos entre las que se encuentra el Numancia, Bergantiños y Langreo.

Llama la atención un Deportivo Fabril que en estos últimos cuatro encuentros se ha dejado escapar el liderato recibiendo sólo tres tantos.

Burgos B, Atlético Astorga y Lealtad de Villaviciosa son los conjuntos más goleados del Grupo 1 con la friolera de 17 tantos en contra. Debilidad defensiva que les lleva a la zona baja de la tabla. El Lealtad es colista y en zona de descenso se encuentran burgaleses y maragatos.

Coruxo, mejor visitante que local

El Coruxo visita el domingo Los Pajaritos y lo hará con la necesidad de sumar para mejorar su situación en la clasificación al estar a sólo dos puntos del descenso. Los gallegos están alcanzando un mayor rendimiento como visitantes que como locales y llegarán a Soria con la clara intención de conseguir algún punto. Este Coruxo suma 11 puntos y siete de ellos los ha logrado en los desplazamientos, por lo que el Numancia tendrá que tener especial cuidado para no dejar escapar la victoria del municipal soriano. Dos victorias, un empate y dos derrotas es el bagaje de los vigueses en los viajes desde que arrancó la temporada.

El primer desplazamiento del Coruxo esta campaña fue en la primera jornada al feudo del Langreo y el marcador final fue de empate a uno. Después visitó al Atlético Astorga para ganar 0-2. Más tarde llegó la derrota por 2-0 en el terreno de juego de La Segoviana para vencer quince días más tarde en el feudo de la Sarriana por 1-2. El último desplazamiento del Coruxo al campo del Salamanca se saldó con derrota por 2-0. Ha marcado cinco goles como visitante y ha recibido uno más. Como local suma cuatro puntos con un triunfo, un empate y tres derrotas. Durante la temporada pasada el Numancia le ganó los dos encuentros a los gallegos. En la segunda jornada se imponía a domicilio 1-2 con goles de Ribeiro y De Frutos y en la decimonovena en Los Pajaritos ganaban los sorianos con un tanto de Dieste.