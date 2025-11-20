Fútbol / Segunda Federación
Al Numancia le pitará en Burgos el árbitro Oihan Aberrieta, debutante en la categoría
El guipuzcoano ha dirigido esta temporada dos partidos el Grupo 1 de Segunda Federación
El árbitro Oihan Aberrieta Larraona, del Colegio Guipuzcoano, será el encargado de dirigir el partido que jugará este sábado el C.D. Numancia en el campo del Burgos Promesas a partir de las 16.30 horas.
Aberrieta Larraona es debutante en la categoría de la Segunda Federación y será la primera vez que les pite tanto a sorianos como a burgaleses.
El vasco ha dirigido dos encuentros del Grupo 1 de Segunda Federación, concretamente el Salamanca-Atlético Astorga (2-0) y el Rayo Cantabria-Ourense (1-1)