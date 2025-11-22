Fútbol / Segunda Federación
Ángel Rodríguez: "Hay jugadores que empiezan a aparecer"
El entrenador numantino destacó la aportación que llegó desde el banquillo con jugadores como Berto y Álex Gil
El entrenador del Numancia, Ángel Rodríguez, se mostró satisfecho por el triunfo logrado en el tiempo añadido ante el Burgos Promesas en un encuentro jugado en la Ciudad Deportiva de Castañares de césped artificial: «Hemos entendido a nuestro rival y a dónde veníamos. También supimos entender a quién nos enfrentamos y en qué superficie de campo jugamos. La verdad es que hemos dado pases de seguridad todo el tiempo y nos hemos defendido con balón cuando nos ha tocado».
El entrenador visitante quiso resaltar la actuación de todo el equipo y de los que jugaron de refresco, como es el caso de Álex Gil o Berto: «Hemos tenido mimbres nuevos y hay jugadores que empiezan a aparecer. Hay jugadores que nos van aportando. Ha sido una pena el contratiempo en el abductor de Héctor Peña. La buena noticia ha sido Berto con su gol. Todos van a tener minutos porque tendremos tres partidos entre semana. El equipo tiene que dar la talla y estar al nivel».
Por último, Rodríguez quiso resaltar el apoyo de los aficionados que acudieron a apoyar a su equipo: «Quiero dar las gracias a nuestros seguidores porque hoy es como si hubiéramos jugado en casa, y todos juntos somos mucho más fuertes. No han parado de animar y de estar». El Numancia logra su segunda victoria de la temporada como visitante para dormir en posiciones de play off de ascenso.
Albístegui
El entrenador del Burgos Promesas, Álex Albístegui, se mostró decepcionado por la derrota encajada en el último suspiro ante el Numancia: «La verdad es que ha sido una lástima que nos marcaran el tiempo de descuento. La jugada del gol ha venido en un desajuste defensivo, ganando la espalda a nuestros defensas, y nos marcaron. Creo que el equipo estuvo a un buen nivel, aunque nuestro rival nos apretó más en la segunda parte».
Albístegui reconoció que su equipo jugó una buena primera mitad: «Estuvimos muy bien plantados y no dejamos maniobrar con facilidad a nuestro rival. Supimos maniatar su juego e incluso tuvimos alguna opción para marcar».