Olivera manda en la defensa del Numancia

'Algo tendrá el agua cuando la bendicen'. Refrán que se podría aplicar perfectamente a la trayectoria de Ian Olivera en el C.D. Numancia a lo largo de este curso. El central estuvo inédito en los seis primeros partidos de Liga, con Abel Segovia como entrenador, y en las últimas semanas se ha convertido en talismán rojillo en el eje de la defensa. Con Olivera sobre el terreno de juego, el Numancia casi siempre gana para convertirse en el líder de la zaga rojilla y en uno de los fijos en las alineaciones de Ángel Rodríguez.

Olivera se ha ganado a pulso la titularidad en el centro de la línea defensiva numantina y en Castañares, ante el Burgos Promesas, confirmó que está por delante de jugadores como Danese y Carlos Gutiérrez, que a pesar de tener más experiencia deberán esperar su oportunidad para entrar en las alineaciones.

Los comienzos de Olivera en el Numancia no fueron sencillos ya que en las seis primera jornadas no disputó ni un solo minuto. Las dos convocatorias con la selección de Andorra para el clasificatorio hacía el Mundial tampoco le ayudaron a la hora de entrar en los planes de Abel Segovia.

Olivera no estaba disponible para el arranque de Liga al estar con el combinado andorrano y en las siguientes jornadas Segovia le dejó sin convocar en dos partidos, concretamente frente al Bergantiños y la Segoviana, y contra Racing de Ferrol y Sarriana se quedó en el banquillo sin jugar. En la sexta jornada ante el Sámano tampoco estuvo disponible ya que tenía una nueva cita internacional con su selección.

Para Olivera todo cambió con la destitución de Abel Segovia y la llegada de Ángel Rodríguez al banquillo de Los Pajaritos. Casi de un día para otro paso de olvidado a titular y la realidad dice que los números del Numancia son muy buenos siempre que él está sobre el césped.

El debut de Olivera con la camiseta numantina coincidió con el de Ángel Rodríguez en el banquillo de Los Pajaritos. Era la séptima jornada y el andorrano se estrenaba jugando la última media hora ante el Salamanca. Al fin de semana siguiente, en el campo del Marino de Luanco, disputaba los últimos once minutos de partido.

Llegó la Copa del Rey ante el Arenas de Getxo para estrenarse como titular, condición que no ha perdido a lo largo del último mes de competición. Ángel Rodríguez le dio la oportunidad en el torneo del KO y las sensaciones fueron positivas para ganarse la confianza del técnico.

Olivera repetía como titular en la Liga, en la jornada novena ante el Valladolid Promesas y en la décima en Ávila. Victoria y empate para un Numancia que encontraba a su pareja de centrales con el propio Olivera y De Frutos. Una dupla que se rompía en la undécima jornada frente al Coruxo por otra citación con la selección de Andorra y el Numancia perdía ante los gallegos. Olivera regresaba el sábado pasado al once inicial y los rojillos volvían a sumar de tres en tres. El andorrano ya es indiscutible en el engranaje defensivo de los sorianos.