El CD Numancia regresa a los entrenamientos

Publicado por Raúl Alonso Soria Creado: Actualizado:

Los resultados son los que marcan, de una u otra manera, las semanas de trabajo. Evidentemente, más en lo psicológico que en lo físico, no se afronta de la misma manera el primer entrenamiento después de una jornada donde se ha conseguido el triunfo o cosechado una derrota. La cruz la vivieron los numantinos en el encuentro ante el Coruxo, y la otra cara de la moneda siete días más tarde en feudo del Burgos B. En ambos choques el tiempo de prolongación resultó letal. Para bien, y para mal. Aún con la resaca del gol de Berto en la Ciudad Deportiva de Castañares la plantilla disfrutó de jornada de descanso el lunes, y este martes inició en el anexo de Los Pajaritos la preparación para recibir con garantías al próximo visitante en el municipal soriano, la Unión Popular de Langreo.

Con la recuperación de Danese, tras cumplir ciclo de amonestaciones y el correspondiente partido de sanción federativa, el equipo tiene tres efectivos en el dique seco: Héctor Peña, Buyla y Marcos Sánchez. Trío de bajas para el choque ante los del concejo del Principado de Asturias. El extremo madrileño ha sido el último en incorporarse a la enfermería. Y es que Héctor Peña tuvo que dejar el partido en tierras burgalesas por problemas musculares. Volvía a la titularidad tras la suplencia por decisión técnica en la jornada anterior, y en el minuto 18 fue sustituido. Este jueves se le realizará una resonancia magnética para determinar al ciento por ciento el alcance de las molestias en el aductor de su pierna derecha, pero la primera evaluación indica que podría tratarse de una pequeña rotura, lo que le llevaría a estar apartado de los terrenos de juego unas tres semanas.

Por su parte, Marcos Sánchez prosigue con la recuperación tras el paso por el quirófano para ser operado de su fractura en el cuarto metacarpiano de su mano izquierda. El viernes, 28 de noviembre, tendrá una nueva revisión médica.

Más positivas son las noticias sobre el estado físico de Buyla. El maltrecho tobillo va dejando de dar problemas, y el ecuatoguineano ya ha empezado a trabajar sobre el césped junto a los readaptadores. Su regreso, tras la lesión sufrida el pasado 2 de noviembre ante el Valladolid Promesas, cada día parece estar mucho más cercana. «Es una baja que nos hace daño», reconocía el míster Ángel Rodríguez en la previa del desplazamiento a feudo del Burgos B.

Las entradas para la Copa, a buen ritmo

De momento, superados los dos primeros días desde que se abrieran las taquillas, tanto online como presencial en la sede del club, numerosos han sido los aficionados que ya han adquirido su localidad para la eliminatoria ante el RCDMallorca, a jugar el martes.