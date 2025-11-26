Ángel Rodríguez comanda al Numancia ante su primer ex

Publicado por Raúl Alonso Soria Creado: Actualizado:

El tropiezo del último partido en casa ante el Coruxo dejó un amargo sabor de boca a todos los estamentos: cuerpo técnico y directivo, jugadores y afición. Se rompía una racha triunfal en el campo de Los Pajaritos donde el CD Numancia hasta esa fecha sólo había cedido un empate (Sámano) y logrado cuatro triunfos (Rayo Cantabria, Segoviana, Salamanca UDS y Valladolid B).

Este sábado el equipo vuelve a casa (eso sí, tras la victoria en Burgos con mejor aspecto del que se marchó) para recibir la visita de la Unión Popular de Langreo.

Llega Soria un rival que después de seis encuentros jugados lejos del Principado de Asturias aún no sabe lo que es la victoria a domicilio. Con dos puntos en su casillero es el segundo peor equipo como visitante (el colista Lealtad suma uno). Cuatro derrotas (Marino de Luanco, Fabril, Ourense y Segoviana) y dos empates (Burgos Promesas y Bergantiños) es el balance de los dirigidos por Pablo Acebal. Únicamente han anotado un gol como forasteros, el marcado por Álex Menéndez en la Ciudad Deportiva Castañares de la capital burgalesa, y recibido siete.

Un conjunto que viaja a tierras soriana con la dosis de moral y autoestima inyectada el pasado fin de semana al golear en el Nuevo Ganzábal a los vecinos del Lealtad (4-0), con hat-trick y asistencia del delantero gijonés Pablo Pérez. Tres puntos balsámicos: «Espero que sea un empujón, y ver reflejado en resultados el trabajo que venimos haciendo semanas atrás», en palabras de su técnico Acebal. «Nos tiene que dar confianza».

Este partido será algo más especial para el actual entrenador numantino. Ángel Rodríguez dirigió al hoy rival en la temporada 20-21, teniendo en aquella ocasión como ayudante al también ex-jugador rojillo Javi Castaño. Rodríguez, tras una década al lado del entrenador catalán Paco Herrera, debutaba en solitario en los banquillos en el club asturiano.

A la finalización de la campaña el preparador leonés decidía no renovar, abandonando Langreo con un bagaje de 26 partidos oficiales, 24 de liga y 2 de Copa Federación, en los que el equipo cosechó 8 victorias, 9 empates y 9 derrotas. Tuvo un gran inicio de temporada, alcanzando el liderato durante varias jornadas, y estuvo peleando por los tres primeros puestos hasta el último tramo.

Aparcados los sentimientos en el vestuario, Ángel Rodríguez buscará que no se haga realidad la denominada ‘maldición de los ex’. Lo hará con las ausencias por lesión de Marcos Sánchez, Buyla y Héctor Peña, y con el alta federativa de Danese, después de cumplir suspensión por acumulación de cartulinas amarillas. Este jueves, entrenamiento en la Ciudad Deportiva.