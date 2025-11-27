Los números del Numancia en casa sólo los mejora la Segoviana, líder del grupo

Publicado por Félix Tello Soria Creado: Actualizado:

El C.D. Numancia se quiere reconciliar con Los Pajaritos ganando al UP Langreo para seguir siendo un equipo fiable como local. A pesar del tropiezo de hace dos jornadas ante el Coruxo, el conjunto rojillo es el segundo mejor local del Grupo 1 de Segunda Federación, sólo superado por la Gimnástica Segoviana, líder y que en su campo sólo ha cedido un empate desde que arrancó la competición.

El Numancia siempre se ha caracterizado por su poderío en Los Pajaritos, un escenario que tradicionalmente ha sido muy complicado para sus visitantes. Esta temporada estaba siendo así hasta que hace quince días el Coruxo asaltaba el municipal soriano con una victoria por 1-2 que se fraguó en la recta final del encuentro.

Una derrota que sólo debe ser un borrón en la notable trayectoria de un Numancia que ante sus aficionados únicamente había dejado de sumar de tres en tres contra el Sámano, en el que fue el último compromiso de Abel Segovia como entrenador numantino. Rayo Cantabria, Gimnástica Segoviana, Salamanca y Valladolid Promesas hincaron la rodilla en Soria.

Trece puntos logrados en casa de los 21 que tiene el Numancia después de doce jornadas de competición. El mejor local del grupo es la Segoviana con 16 puntos conseguidos en La Albuera. El líder no conoce la derrota en su campo, donde sólo ha cedido un empate, concretamente a cero frente al Burgos Promesas.

La Segoviana no ha encajado goles como local mientras el Numancia ha recibido cinco en Los Pajaritos. Dos de estos tantos los recibió ante el Coruxo mientras que Rayo Cantabria, Salamanca y Valladolid Promesas también 'mojaron' en Soria. Los rojillos sólo han sido capaces de dejar su portería a cero contra la Segoviana (1-0) y contra el Sámano (0-0). El sábado ante el Langreo quieren seguir sin encajar para dar continuidad al choque de la pasada semana en el feudo del Burgos Promesas.

Bergantiños, Salamanca y Real Ávila son otros de los equipos locales más fiables con doce puntos sumados en sus respectivos campos. El peor local es el Atlético Astorga con únicamente tres puntos sumados en seis partidos. El conjunto maragato es el único del grupo que no conoce el triunfo en casa.

Continuidad en el once

Después de la victoria en Burgos, el once del Numancia tendrá continuidad para recibir desde las 18.00 horas del sábado al Langreo. Para este encuentro Ángel Rodríguez no podrá contar con el lesionado Héctor Peña y en la banda derecha del ataque lo más probable es que juegue Álex Gil, quien la pasada jornada ya jugó en Castañares entrando desde el banquillo para sustituir a Héctor Peña por su lesión muscular.

Joel Jiménez se mantendrá en la portería mientras que en la defensa seguirán Alain García en el lateral derecho y Bonilla en el izquierdo, con De Frutos y Olivera como pareja de centrales. En el centro del campo continuarían Moustapha, Cristian Delgado y Néstor Lucas, aunque una apuesta más ofensiva sería optar por Berto como mediapunta por detrás de Jony, que será el delantero centro. Las bandas de ataque serían para el mencionado Álex Gil y Juancho.