Ángel Rodríguez no quiere distracciones con la Copa del Rey: "Si veo algún despistado debería quitarlo de inicio"

Primero UP Langreo y luego la Copa del Rey ante el Mallorca. El entrenador del C.D. Numancia, Ángel Rodríguez, no quiere que su equipo se despiste lo más mínimo con el torneo del KO que jugará el martes y se centra exclusivamente en la Liga y en sumar los tres puntos ante su ex equipo. "No nos debería distraer nada. Si me doy cuenta que hay algún despistado debería quitarlo de inicio". Y es que la victoria de este sábado ante los asturianos es vital para los intereses de los rojillos de reducir distancias con el liderato que ocupa la Gimnástica Segoviana.

"Estamos en una competición que es la Liga y luego en otra que es la Copa y que es una ilusión por el hecho de jugar ante un Primera División como es el Mallorca". Así de contundente se mostró el míster numantino cuando se le cuestionó posibles despistes en su plantilla ante la cercanía del choque copero.

Ángel Rodríguez no admite no darlo todo en esta decimotercera jornada liguera para la que "varios jugadores están llamando a la puerta" de la titularidad. Uno de estos futbolistas que están luchando por entrar en el once del Numancia es Berto, protagonista el pasado fin de semana en el triunfo ante el Burgos Promesas con su gol en el último minuto. "Berto está para jugar de inicio. Está entrenando muy bien y es un jugador que ve el fútbol de otra manera".

El técnico también se refirió a Godson para destacar su actitud en los entrenamientos. "Entrena como un animal. Lo que pasa es que en su posición tiene mucha competencia".

Con los cinco sentidos puestos en un Langreo al que el leonés entrenó hace unas temporadas en una etapa de la que guarda un gran recuerdo. "Fue el club que me dio la primera oportunidad de entrenar en solitario. Tengo muchos y grandes recuerdos del club y de su presidente que es amigo mío".

Pero sentimientos al margen, Ángel espera que su ex equipo se vaya de Soria con cero puntos, aunque avisa que la posición del rival en zona de descenso es engañosa. "Viene un equipo en clara mejoría tras su victoria contundente del pasado fin de semana ante el Lealtad". El míster rojillo destacaba la calidad de jugadores del Langreo como Pablo Pérez o Guerrero, dos efectivos de ataque a los que el Numancia deberá prestar especial atención.

El Numancia necesita ganar para recuperar la credibilidad en Los Pajaritos tras la derrota de hace quince días contra el Coruxo. Para ello, Ángel apela a la "solidez en defensa y saber atacar". Respecto a la línea defensiva, los sorianos recuperan al sancionado Danese y así podrán contar con sus cuatro centrales como son el propio Danese, De Frutos, Olivera y Carlos Gutiérrez.

Ángel Rodríguez también valoró la situación de la clasificación y al preguntarle por el liderato indicaba que "el equipo se tiene que acostumbrar a ganar jugando bien y jugando mal. Si somos fiables somos un equipo a tener en cuenta".