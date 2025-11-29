El Numancia quiere recuperar el crédito en Los Pajaritos con un triunfo ante el Langreo

Publicado por Félix Tello Soria Creado: Actualizado:

El C.D. Numancia quiere recortar distancias con el liderato y para ello necesita ganar al UP Langreo en un partido en el que apuesta por recuperar el fortín de Los Pajaritos. Avisados de lo que pasó hace quince días ante el Coruxo, los rojillos no quieren la más mínima relajación para que los tres puntos se queden en Soria y así encadenar dos victorias seguidas.

Alcanzar los 24 puntos y meterle presión a una Gimnástica Segoviana que comanda la clasificación con 27 y que el domingo recibe en La Albuera al Atlético Astorga. El Numancia lo que no se puede permitir es que las distancias con la primera posición se incrementen. Modo persecución de los de Ángel Rodríguez porque el ascenso directo a Primera Federación es el único objetivo .

Está claro que para superar al Langreo, un rival de la zona baja de la clasificación, tienen que pasar a mejor vida los errores defensivos que costaron el partido contra el Coruxo. Fue el último envite en Los Pajaritos y la endeblez en la zaga costó muy caro cuando el marcador estaba encarrilado. Una lección que deben haber aprendido los numantinos para que no se escapen más puntos del feudo soriano.

Esta fragilidad defensiva se corrigió el pasado fin de semana en el campo del Burgos Promesas y el premio llegaba en el último suspiro con el celebrado gol de Berto. Un tanto que vale su peso en oro para que el Numancia haya recuperado la confianza en esta recta final de 2025.

El mes de noviembre echa su cierre y la irregularidad de esos primeros tres meses de competición también tiene que ser un aspecto a corregir. Sumando los tres puntos ante el Langreo la zona de play off de ascenso la consolidarían los rojillos antes de encarar una semana exigente con el partido de la Copa del Rey frente al Mallorca de Jagoba Arrasate.

Para negarle todas sus aspiraciones visitará Los Pajaritos un Langreo revitalizado tras golear la pasada jornada al Lealtad. Este Langreo ocupa zona de descenso y como visitante todavía no conoce la victoria en los seis desplazamientos realizados. Números del rival que invitan al optimismo, pero no a la relajación. Y es que este Numancia sabe muy bien lo que es resucitar a equipos que llegaban a Soria con las luces de emergencia.