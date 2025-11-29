El Numancia remonta y acaba destrozando al Langreo (3-1)

Publicado por Félix Tello Soria Creado: Actualizado:

El C.D. Numancia supo remontar el tanto inicial de Langreo y acabó logrando una merecida victoria por 3-1 gracias al doblete de Dani García y otro de Juancho. Tres puntos de oro que permiten a los sorianos dormir en la segunda posición, a tres del líder Segoviana, en una jornada en la que los de Ángel Rodríguez recuperar el crédito perdido hace quince días en Los Pajaritos ante el Coruxo. Lo mejor del Numancia, además del triunfo, fue su pegada en ataque y lo peor un nuevo despiste defensivo que hipotecó un encuentro que se puso cuesta arriba, pero que tuvo un final feliz.

Álex Gil y Dani García fueron las dos novedades en el once del Ángel Rodríguez para recibir al Langreo. Una alineación en la que llamó la atención la ausencia de Jony en la punta del ataque, esperando mejor oportunidad desde el banquillo. El puesto en el vértice del área lo ocupaba Dani García mientras que Álex Gil actuaba en la banda derecha, una demarcación que ya ocupaba el pasado fin de semana para suplir al lesionado Héctor Gil. Juancho continuaba formando en la banda izquierda del ataque.

El Numancia hizo méritos para algo más que el empate en una primera parte notable a la hora de generar juego ofensivo, especialmente por la banda derecha de Álex Gil, y deficiente en defensa ya que el gol del Langreo llegó tras la falta de contundencia del entramado defensivo rojillo. Un despiste de Moustapha y Olivera fue aprovechado por Orviz para abrir el marcador pasado el cuarto de hora de partido.

Hasta el gol de los asturianos todo estaban siendo buenas noticias para un Numancia dinámico en las labores de creación y al que sólo le estaba faltando acierto en los últimos metros para ponerse por delante en el marcador. La zaga del Langreo sufría con las acciones de Álex Gil, que mejoraba la gran versión de su juego ofrecida hace siete días en Burgos. El extremo derecho rojillo estaba siendo un incordió para la defensa visitante.

El Numancia estaba inspirado en la construcción y ya en los primeros compases Dani García y Olivera ponían en apuros a un Langreo que estaba siendo mejor con el balón en los pies que cuando le tocaba defender. Antes de que se cumpliera el cuarto de hora Juancho mandaba el balón a la escuadra en lo que pudo ser el gol de la jornada y que se quedaba en un serio aviso para la portería de Adrián Torre.

Dominaba el Numancia y lo que pocos esperaban era el mazazo del gol del Langreo. Jarro de agua fría para un equipo soriano que no sabía defender la primera llegada con peligro del rival. Juan López centraba libre de marca y casi a placer Orviz sorprendía a Joel Jiménez. El tanto, lejos de hundir a los numantinos, espoleó a los locales y sólo tres minutos después llegaba el empate por medio de Dani García, Jugada ensayada de los sorianos, que con la complicidad de la zaga de Langreo valía para lograr la igualada. Fallaron los defensas y Dani García aprovechaba el envío de Moustapha para poner el 1-1 en el marcador.

Eran los mejores minutos de un Numancia que se pudo poner por delante en el marcador con un cabezazo de Juancho que obligaba a Adrián Torre a emplearse a fondo. Aparecía también el meta numantino ya que Joel Jiménez se convertía en protagonista al negarle el gol a René, quien disparaba con mucha intención buscando las redes rojillas. Expiraba una primera parte en la que los ataques habían sido superiores a las defensas.

El Numancia no perdía su autoridad sobre el campo en el arranque de una segunda mitad que pronto iba a inclinar la balanza a favor de los locales. Aparecía Juancho, quien tras una magistral asistencia de Néstor se revolvía dentro del área para batir de un fuerte disparo la portería del Langreo. 2-1 y todo a favor para un conjunto soriano que había hecho méritos de sobra para ir por delante en el electrónico.

Casi sin tiempo para saborear el gol llegaba el tercero para los locales en otro gran pase de Néstor que definía a la perfección Dani García para matar el partido. Quedaba más de media hora de juego, pero el Langreo bajaba los brazos y el Numancia se dedicaba a mantener la jugosa ventaja quitándole pulsaciones al choque.

Pasaban los minutos con Joel Jiménez como mero espectador bajo los tres palos rojillos y Ángel Rodríguez aprovechaba que el ‘pescado estaba vendido’ para hacer cambios y dar minutos a jugadores como Berto, Fermín o Carlos Gutiérrez. El míster rojillo apostaba por jugar con tres centrales en la recta final del un choque en el que Hugo Matos y Jony pudieron incrementar la renta de un enfrentamiento que en el minuto 60 ya estaba sentenciado.