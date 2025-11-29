Ángel Rodríguez: «El equipo acaba los partidos en el campo del rival»

Publicado por Félix Tello Soria Creado: Actualizado:

El entrenador del C.D. Numancia, Ángel Rodríguez, se mostraba satisfecho con la victoria ante un Langreo que «nos ha complicado», pero que acabó hincando la rodilla ante la mayor calidad y la mayor pegada de los rojillos. Tres puntos que para el míster numantino reflejan a la perfección la mejoría que está experimentando el equipo desde que él tomó las riendas del banquillo. «El equipo va cogiendo fuerza y los partidos los acaba en el campo del rival». Y es que uno de los debes que veía el técnico en este Numancia era su rendimiento físico.

El preparador leonés reconocía que no las tuvo todas consigo porque el Langreo «es un buen equipo con jugadores de calidad. Se han adelantado en el marcador y ha sido clave empatar rápido». Tan rápido que sólo pasaron tres minutos desde el 0-1 al empate.

Ángel Rodríguez ponía en valor la aportación de futbolistas como Dani García o Álex Gil, fundamentales en la remontada. «Ya dije el viernes que hay jugadores que estaban por llegar y ellos han sido claves en la victoria». Pero no todo fueron palabras de elogio del técnico ya que cuando se le preguntó por cómo llegó el tanto asturiano aseguraba que «me he cabreado bastante porque es una falta de atención tremenda. Igual que en su defensa en nuestro gol del empate». El míster se centra ahora en la Copa del Rey y en la eliminatoria ante el Mallorca: «A un partido tenemos posibilidades de pasar de ronda. Estamos ilusionados en pasar».