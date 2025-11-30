Heraldo-Diario de Soria

Las fotos de la remontada del Numancia ante el Langreo

Un doblete de Dani García y otro gol de Juancho neutralizan la ventaja inicial de los asturianos.

Un doblete de Dani García y otro gol de Juancho neutralizan la ventaja inicial de los asturianos.MonteseguroFoto

Publicado por
Gonzalo Monteseguro
Soria

Creado:

Actualizado:

El C.D. Numancia consiguió una importante victoria 3-1 frente al Langreo, revirtiendo el gol inicial del conjunto visitante. Los goles de Dani García, quien anotó un doblete, y Juancho aseguraron los tres puntos para el equipo soriano. Este resultado permite al Numancia ascender a la segunda posición de la tabla, situándose a tres puntos del líder, la Segoviana.

Un doblete de Dani García y otro gol de Juancho neutralizan la ventaja inicial de los asturianos.

Un doblete de Dani García y otro gol de Juancho neutralizan la ventaja inicial de los asturianos.MonteseguroFoto

La remontada del Numancia

Un doblete de Dani García y otro gol de Juancho neutralizan la ventaja inicial de los asturianos.

Un doblete de Dani García y otro gol de Juancho neutralizan la ventaja inicial de los asturianos.MonteseguroFoto

La remontada del Numancia

Un doblete de Dani García y otro gol de Juancho neutralizan la ventaja inicial de los asturianos.

Un doblete de Dani García y otro gol de Juancho neutralizan la ventaja inicial de los asturianos.MonteseguroFoto

La remontada del Numancia

Un doblete de Dani García y otro gol de Juancho neutralizan la ventaja inicial de los asturianos.

Un doblete de Dani García y otro gol de Juancho neutralizan la ventaja inicial de los asturianos.MonteseguroFoto

La remontada del Numancia

Un doblete de Dani García y otro gol de Juancho neutralizan la ventaja inicial de los asturianos.

Un doblete de Dani García y otro gol de Juancho neutralizan la ventaja inicial de los asturianos.MonteseguroFoto

La remontada del Numancia

Un doblete de Dani García y otro gol de Juancho neutralizan la ventaja inicial de los asturianos.

Un doblete de Dani García y otro gol de Juancho neutralizan la ventaja inicial de los asturianos.MonteseguroFoto

La remontada del Numancia

Un doblete de Dani García y otro gol de Juancho neutralizan la ventaja inicial de los asturianos.

Un doblete de Dani García y otro gol de Juancho neutralizan la ventaja inicial de los asturianos.MonteseguroFoto

La remontada del Numancia

Un doblete de Dani García y otro gol de Juancho neutralizan la ventaja inicial de los asturianos.

Un doblete de Dani García y otro gol de Juancho neutralizan la ventaja inicial de los asturianos.MonteseguroFoto

La remontada del Numancia

Un doblete de Dani García y otro gol de Juancho neutralizan la ventaja inicial de los asturianos.

Un doblete de Dani García y otro gol de Juancho neutralizan la ventaja inicial de los asturianos.MonteseguroFoto

La remontada del Numancia

Un doblete de Dani García y otro gol de Juancho neutralizan la ventaja inicial de los asturianos.

Un doblete de Dani García y otro gol de Juancho neutralizan la ventaja inicial de los asturianos.MonteseguroFoto

La remontada del Numancia

Un doblete de Dani García y otro gol de Juancho neutralizan la ventaja inicial de los asturianos.

Un doblete de Dani García y otro gol de Juancho neutralizan la ventaja inicial de los asturianos.MonteseguroFoto

La remontada del Numancia

Un doblete de Dani García y otro gol de Juancho neutralizan la ventaja inicial de los asturianos.

Un doblete de Dani García y otro gol de Juancho neutralizan la ventaja inicial de los asturianos.MonteseguroFoto

La remontada del Numancia

Un doblete de Dani García y otro gol de Juancho neutralizan la ventaja inicial de los asturianos.

Un doblete de Dani García y otro gol de Juancho neutralizan la ventaja inicial de los asturianos.MonteseguroFoto

La remontada del Numancia

Un doblete de Dani García y otro gol de Juancho neutralizan la ventaja inicial de los asturianos.

Un doblete de Dani García y otro gol de Juancho neutralizan la ventaja inicial de los asturianos.MonteseguroFoto

La remontada del Numancia

Un doblete de Dani García y otro gol de Juancho neutralizan la ventaja inicial de los asturianos.

Un doblete de Dani García y otro gol de Juancho neutralizan la ventaja inicial de los asturianos.MonteseguroFoto

La remontada del Numancia

Un doblete de Dani García y otro gol de Juancho neutralizan la ventaja inicial de los asturianos.

Un doblete de Dani García y otro gol de Juancho neutralizan la ventaja inicial de los asturianos.MonteseguroFoto

La remontada del Numancia

Un doblete de Dani García y otro gol de Juancho neutralizan la ventaja inicial de los asturianos.

Un doblete de Dani García y otro gol de Juancho neutralizan la ventaja inicial de los asturianos.MonteseguroFoto

La remontada del Numancia

Un doblete de Dani García y otro gol de Juancho neutralizan la ventaja inicial de los asturianos.

Un doblete de Dani García y otro gol de Juancho neutralizan la ventaja inicial de los asturianos.MonteseguroFoto

La remontada del Numancia

Un doblete de Dani García y otro gol de Juancho neutralizan la ventaja inicial de los asturianos.

Un doblete de Dani García y otro gol de Juancho neutralizan la ventaja inicial de los asturianos.MonteseguroFoto

La remontada del Numancia

Un doblete de Dani García y otro gol de Juancho neutralizan la ventaja inicial de los asturianos.

Un doblete de Dani García y otro gol de Juancho neutralizan la ventaja inicial de los asturianos.MonteseguroFoto

La remontada del Numancia

Un doblete de Dani García y otro gol de Juancho neutralizan la ventaja inicial de los asturianos.

Un doblete de Dani García y otro gol de Juancho neutralizan la ventaja inicial de los asturianos.MonteseguroFoto

La remontada del Numancia

Un doblete de Dani García y otro gol de Juancho neutralizan la ventaja inicial de los asturianos.

Un doblete de Dani García y otro gol de Juancho neutralizan la ventaja inicial de los asturianos.MonteseguroFoto

La remontada del Numancia

Un doblete de Dani García y otro gol de Juancho neutralizan la ventaja inicial de los asturianos.

Un doblete de Dani García y otro gol de Juancho neutralizan la ventaja inicial de los asturianos.MonteseguroFoto

La remontada del Numancia

Un doblete de Dani García y otro gol de Juancho neutralizan la ventaja inicial de los asturianos.

Un doblete de Dani García y otro gol de Juancho neutralizan la ventaja inicial de los asturianos.MonteseguroFoto

La remontada del Numancia

Un doblete de Dani García y otro gol de Juancho neutralizan la ventaja inicial de los asturianos.

Un doblete de Dani García y otro gol de Juancho neutralizan la ventaja inicial de los asturianos.MonteseguroFoto

La remontada del Numancia

Un doblete de Dani García y otro gol de Juancho neutralizan la ventaja inicial de los asturianos.

Un doblete de Dani García y otro gol de Juancho neutralizan la ventaja inicial de los asturianos.MonteseguroFoto

La remontada del Numancia

Un doblete de Dani García y otro gol de Juancho neutralizan la ventaja inicial de los asturianos.

Un doblete de Dani García y otro gol de Juancho neutralizan la ventaja inicial de los asturianos.MonteseguroFoto

La remontada del Numancia

Un doblete de Dani García y otro gol de Juancho neutralizan la ventaja inicial de los asturianos.

Un doblete de Dani García y otro gol de Juancho neutralizan la ventaja inicial de los asturianos.MonteseguroFoto

La remontada del Numancia

Un doblete de Dani García y otro gol de Juancho neutralizan la ventaja inicial de los asturianos.

Un doblete de Dani García y otro gol de Juancho neutralizan la ventaja inicial de los asturianos.MonteseguroFoto

La remontada del Numancia

Un doblete de Dani García y otro gol de Juancho neutralizan la ventaja inicial de los asturianos.

Un doblete de Dani García y otro gol de Juancho neutralizan la ventaja inicial de los asturianos.MonteseguroFoto

La remontada del Numancia

Un doblete de Dani García y otro gol de Juancho neutralizan la ventaja inicial de los asturianos.

Un doblete de Dani García y otro gol de Juancho neutralizan la ventaja inicial de los asturianos.MonteseguroFoto

La remontada del Numancia

Un doblete de Dani García y otro gol de Juancho neutralizan la ventaja inicial de los asturianos.

Un doblete de Dani García y otro gol de Juancho neutralizan la ventaja inicial de los asturianos.MonteseguroFoto

La remontada del Numancia

Un doblete de Dani García y otro gol de Juancho neutralizan la ventaja inicial de los asturianos.

Un doblete de Dani García y otro gol de Juancho neutralizan la ventaja inicial de los asturianos.MonteseguroFoto

La remontada del Numancia

Un doblete de Dani García y otro gol de Juancho neutralizan la ventaja inicial de los asturianos.

Un doblete de Dani García y otro gol de Juancho neutralizan la ventaja inicial de los asturianos.MonteseguroFoto

La remontada del Numancia

Un doblete de Dani García y otro gol de Juancho neutralizan la ventaja inicial de los asturianos.

Un doblete de Dani García y otro gol de Juancho neutralizan la ventaja inicial de los asturianos.MonteseguroFoto

La remontada del Numancia

Un doblete de Dani García y otro gol de Juancho neutralizan la ventaja inicial de los asturianos.

Un doblete de Dani García y otro gol de Juancho neutralizan la ventaja inicial de los asturianos.MonteseguroFoto

La remontada del Numancia

Un doblete de Dani García y otro gol de Juancho neutralizan la ventaja inicial de los asturianos.

Un doblete de Dani García y otro gol de Juancho neutralizan la ventaja inicial de los asturianos.MonteseguroFoto

La remontada del Numancia

Un doblete de Dani García y otro gol de Juancho neutralizan la ventaja inicial de los asturianos.

Un doblete de Dani García y otro gol de Juancho neutralizan la ventaja inicial de los asturianos.MonteseguroFoto

La remontada del Numancia

Un doblete de Dani García y otro gol de Juancho neutralizan la ventaja inicial de los asturianos.

Un doblete de Dani García y otro gol de Juancho neutralizan la ventaja inicial de los asturianos.MonteseguroFoto

La remontada del Numancia

Un doblete de Dani García y otro gol de Juancho neutralizan la ventaja inicial de los asturianos.

Un doblete de Dani García y otro gol de Juancho neutralizan la ventaja inicial de los asturianos.MonteseguroFoto

La remontada del Numancia

Un doblete de Dani García y otro gol de Juancho neutralizan la ventaja inicial de los asturianos.

Un doblete de Dani García y otro gol de Juancho neutralizan la ventaja inicial de los asturianos.MonteseguroFoto

La remontada del Numancia

Un doblete de Dani García y otro gol de Juancho neutralizan la ventaja inicial de los asturianos.

Un doblete de Dani García y otro gol de Juancho neutralizan la ventaja inicial de los asturianos.MonteseguroFoto

La remontada del Numancia

Un doblete de Dani García y otro gol de Juancho neutralizan la ventaja inicial de los asturianos.

Un doblete de Dani García y otro gol de Juancho neutralizan la ventaja inicial de los asturianos.MonteseguroFoto

La remontada del Numancia

tracking