Las fotos de la remontada del Numancia ante el Langreo

Un doblete de Dani García y otro gol de Juancho neutralizan la ventaja inicial de los asturianos.MonteseguroFoto

Publicado por Gonzalo Monteseguro Soria

El C.D. Numancia consiguió una importante victoria 3-1 frente al Langreo, revirtiendo el gol inicial del conjunto visitante. Los goles de Dani García, quien anotó un doblete, y Juancho aseguraron los tres puntos para el equipo soriano. Este resultado permite al Numancia ascender a la segunda posición de la tabla, situándose a tres puntos del líder, la Segoviana.