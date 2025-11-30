Un fin de año de alta exigencia para el Numancia

Publicado por Félix Tello Soria Creado: Actualizado:

El año 2025 entra en su recta final y el C.D. Numancia tiene un último mes de competición de lo más exigente al tener que jugar tres partidos de Liga y al menos uno de la Copa del Rey ante el Mallorca de Jagoba Arrasate. Semanas muy importantes para fijar los intereses de un equipo rojillo que tiene como objetivo principal la primera posición del Grupo 1 que da derecho al ascenso directo a Primera Federación.

El Numancia cerraba el mes de noviembre en Los Pajaritos ganando al Langreo, un equipo con problemas en los primeros meses de competición que le ha llevado a la zona baja de la clasificación. Un enfrentamiento que fue especial para Ángel Rodríguez por su pasado en el conjunto asturiano. La victoria ante el Langreo da alas al Numancia para encarar el partido de Copa del Rey ante el Mallorca de este martes 2 de diciembre a las 19.00 horas.

El Mallorca tiene el cartel de claro favorito para superar la eliminatoria, aunque si el Numancia es capaz de dar la campanada y apear a un Primera División apretaría más su calendario. La siguiente ronda de la Copa del Rey está programada que se juegue entre el 16 y el 18 de diciembre y los sorianos podrían tener el premio de verse las caras contra rivales como Real Madrid, Barcelona, Atlético de Madrid y Athletic de Bilbao. Los cuatro equipos que juegan la Supercopa ya entrarían en el bombo copero.

Tras el choque de Copa del Rey ante el Mallorca, el Numancia visitará al Ourense durante el primer fin de semana de diciembre. Los gallegos comenzaron mal la temporada y han sabido reaccionar con buenos resultados para poner tierra de por medio con el descenso y empezar a mirar sus opciones de play off de ascenso.

El último partido de 2025 en Los Pajaritos será ante el Deportivo Fabril, un rival que arrancó la Liga con pleno de victorias y que tras un bache de resultados se ha recuperado para seguir arriba en la tabla. Una despedida de año en Soria de lo más complicada para los rojillos. El cierre definitivo del año será en el campo de un Atlético Astorga en puestos de descenso. En las filas maragatas milita el ex numantino Ángel Cervero.