Numancia-Mallorca de Copa del Rey en directo

Disputa de Balón entre el CD Numancia y el Mallorca.MONTESEGUROFOTO

Sigue en directo el partido de Copa del Rey entre el CD Numancia y el RCD Mallorca de la segunda ronda de la Copa del Rey. Los sorianos buscarán la gesta en una competición a la que se le tiene especial cariño en Soria. Desde las Baleares, los de Jagoba Arrasate llegan a Los Pajaritos en pos de reverdecer laureles en un torneo del que han sido una vez campeones y tres subcampeones. Futbol y emoción minuto a minuto.

19 19:21 02/12/2025 19:21 02/12/2025 Tremendo Llabré por la izquierda, quiebra en seco casi sobre línea de fondo, y Fermín aparece providencial para evitar un remate a placer de Antonio Sánchez. El Mallorca da sensación de peligro cuando toca arriba y la defensa de cinco del Numancia de momento tiene algún problema para contenerlos.

18 19:19 02/12/2025 19:19 02/12/2025 Ocasiones hay, pero... El Numancia no se ha achicado con el gol pero de momento sus acercamientos no han probado a Cuéllar.MONTESEGUROFOTO

14 19:15 02/12/2025 19:15 02/12/2025 David López manda a córner la progresión de Jony. Lo saca Fermín al segundo palo y entre Jony y Danese no aciertan a dirigirlo a portería.

13 19:14 02/12/2025 19:14 02/12/2025 Vuelve a la carga el Mallorca, que se sacude la presión Numantina y sale al contrataque. Morlanes para Antonio Sánchez quien lanza a Asano. El japonés intenta elevarla por encima de Miguel Ángel y la vaselina se va lejos del marco soriano.

11 19:12 02/12/2025 19:12 02/12/2025 El Mallorca responde con un disparo de Asano alto. Los cinco minutos 'de cortesía' están dando paso a un partido más intenso y con alternativas.

9 ¡Huy Jony! 19:11 02/12/2025 19:12 02/12/2025 El Numancia no se achica y reacciona al gol con un acercamiento con mucho peligro, Jony ha controlado muy bien un centro desde la izquierda pero se le va demasiado cruzada.

7 GOL DEL MALLORCA 19:09 02/12/2025 19:09 02/12/2025 Pase en profundidad de Asano sobre Llabrés en carrera, entrando por la zona izquierda de la frontal. No perdona, define por alto con potencia y poco puede hacer Miguel Ángel.



6 19:07 02/12/2025 19:07 02/12/2025 Falta prometedora para el Numancia, como un córner cercano. Carrera de Hugo Matos que Jaume corta en falta cuando ganaba línea de fondo. El golpeo de Néstor se solventa sin peligro.

5 Falta para el Mallorca 19:06 02/12/2025 19:06 02/12/2025 Lejana y centrada, pero los insulares tenían una oportunidad para colgar el balón. Se queda en nada, aunque el Mallorca comienza a llevar las riendas del partido.

3 19:04 02/12/2025 19:04 02/12/2025 Primeros minutos de tanteo, con respeto entre ambos equipos, pero el Numancia sube a presionar hasta zona de tres cuartos. No hay miedo.

19:02 02/12/2025 19:02 02/12/2025 Córner para el Mallorca, despejado en el primer palo sin consecuencias.

¡Comenzamos! 19:01 02/12/2025 19:01 02/12/2025 ¡Arranca el partido en Soria! Saca el Mallorca de centro y vestido de blanco. El Numancia, con la camiseta roja habitual.

19:00 02/12/2025 19:00 02/12/2025 Minuto de silencio en memoria de Javier Ruiz, ex entrenador y portero del CD Numancia fallecido recientemente.

18:58 02/12/2025 18:58 02/12/2025 Protagonistas ya sobre el césped de Los Pajaritos. Los jugadores de Numancia y Mallorca se saludan, hacen lo propio con los colegiados y esto está a punto de comenzar. La grada numantina luce en tifo de 'Espíritu del 96', mientras que desde Mallorca se han desplazado unos 40 aficionados que seguramente añoren algún grado mediterráneo.

18:57 02/12/2025 18:57 02/12/2025 Qué placer el ver el saludo entre Arrasate y Ángel en el túnel de vestuarios. Abrazo, sonrisas, buenos deseos y deportividad.

18:54 02/12/2025 18:54 02/12/2025 Mientras, en Los Pajaritos los espectadores desafían a un frío intenso. Las bufandas no son sólo para animar y hay bastantes mantas. Incluso se prepara un tifo para la salida de los sorianos.

Arrasate, de regreso 18:52 02/12/2025 18:52 02/12/2025 Más allá de lo deportivo, el partido de hoy es especial por el regreso a Los Pajaritos de Jagoba Arrasate, quien dirigió al CD Numancia durante tres temporadas e incluso acarició en ascenso a Primera División con los rojillos. Grato recuerdo. CD Numancia Jagoba Arrasate, el entrenador que dejó huella en el Numancia y en Soria Félix Tello

18:51 02/12/2025 18:51 02/12/2025 El colegiado de Primera División César Soto Grado será el encargado de dirigir el encuentro.



18:43 02/12/2025 18:43 02/12/2025 ¿Qué se guarda el Numancia en el banquillo? Pues a Joel, Bonilla, Ian Olivera, Juancho, Álex Gil, Alain García, Cristian Delgado, Jannick Buyla, Neves y los canteranos Godson y Antonio Ishizuka.

Alineación del CD Numancia 18:41 02/12/2025 18:41 02/12/2025 Por parte del CD Numancia, Ángel Rodríguez se toma muy en serio la Copa del Rey a tenor de la alineación. Formará con Miguel Ángel, Marcos, De Frutos, Néstor, Hugo Matos, Moustapha, Jony, Carlos Gutiérrez (capitán), Berto, Danese y Fermín.

Banquillo del Mallorca 18:39 02/12/2025 18:39 02/12/2025 No obstante Arrasate no se ha dejado la pólvora en casa. Si el partido lo requiere, tiene en el banquillo al temido Muriqi junto a Mascarell, Raillo, Bergstöm, Darder, Samu, Jan Virgili, Mateo Joseph, Valjent, Orejuela y Domenech.

Alineación del Mallorca 18:38 02/12/2025 18:38 02/12/2025 Las alineaciones ya están disponibles. El RCD Mallorca comenzará el partido con Cuéllar en portería con Mateu Jaume, Kumbulla, David López, Salhi, Morlanes, Antonio Sánchez, Pablo Torre, Javier Llabrés, Asano y Abdón.

