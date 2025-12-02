Ángel Rodríguez: "En la segunda parte le perdimos el respeto al Malllorca"

Hugo Matos fue uno de los destacados del Numancia, en la imagen con Jony.Montesegurofoto

Ángel Rodríguez, entrenador del C.D. Numancia, se mostraba fastidiado por la eliminación de la Copa, pero al mismo tiempo orgulloso por el rendimiento de su equipo a lo largo de los noventa minutos, especialmente en una segunda parte en la que «le perdimos el respeto al Mallorca». El técnico rojillo se quedaba con la miel en los labios ya que vio cerca el empate y la clasificación para la siguiente ronda del torneo del KO.

El míster se mostraba encantado con el trabajo de sus hombres y no dudaba en afirmar que «compitiendo así quedaríamos primeros en la Liga, aunque son competiciones y escenarios diferentes y hay que tenerlo en cuenta».

Ángel Rodríguez era preguntado por el nivel exhibido por futbolistas como Hugo Matos que en la Liga no están teniendo demasiadas oportunidades «Todos los jugadores van ganando puntos».

El preparador numantino también ensalzó el ánimo desde la grada de Los Pajaritos:«Se notaba que no jugábamos once contra once. El apoyo de nuestros seguidores ha sido gasolina para nuestras piernas».

Jagoba Arrasate analizaba la clasificación copera del Mallorca. « Era el objetivo, aunque hemos sufrido, sí. El segundo tiempo hemos dejado de hacer cosas que habíamos hecho el primero. Ellos han dado un paso al frente también y esa es un poco la magia de la Copa también. Por suerte hemos pasado y es lo que queríamos.

Sobre el partido esta era su valoración: «Un primer tiempo que hemos jugado bien, con mucha seriedad y dando pocas opciones al Numancia. En ataque hemos sido incisivos: hemos metido dos goles y hemos tenido alguna que otra ocasión más. El segundo tiempo se ha roto un poco el partido y ahí nos ha faltado más control. Es lo que hemos de mejorar».

Respecto al regreso a Soria y a Los Pajaritos afirmaba que «siempre es muy bonito volver a un sitio donde has sido feliz».

Preguntado por la actuación del portero Cuéllar señalaba que «se lo merece porque trabaja día a día para que pueda llegar esto. Y si no llega también trabaja igual y estamos contentos por el también. Sabíamos que era una fecha señalada para el y nos alegramos».