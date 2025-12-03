La Copa del Rey refuerza al Numancia

Publicado por Félix Tello Soria Creado: Actualizado:

Una derrota con sabor a victoria. Así se puede valorar la eliminación del C.D. Numancia de la Copa del Rey a manos de un Primera División como es el Mallorca en un encuentro que, sin lugar a dudas, debe reforzar a los rojillos de cara a la Liga. Fue la mejor versión del curso, especialmente en una gran segunda parte, y que debe ser el camino a seguir en la competición liguera, con el partido en Ourense del próximo domingo como el objetivo más inmediato.

El Numancia de Ángel Rodríguez dio una lección de cómo se debe afrontar un encuentro en el que el rival tiene más calidad y parte como claro favorito para conseguir el triunfo. Con los dos goles del Mallorca antes de que se cumpliera la media hora de juego todo se les puso en contra a los sorianos, que supieron reaccionar y antes del descanso ya habían hecho méritos más que suficientes para no ir con dos tantos de desventaja.

Los numantinos no decepcionaron a nadie y en la segunda parte encandilaron a sus seguidores, que vieron al Numancia de toda la vida para hacer temblar a todo un equipo de Primera División. Fue mejor que el conjunto balear y con un poco más de fortuna se hubiera llegado a la prórroga ya que hubo momentos en el que el Mallorca estuvo a merced de un Segunda Federación.

El sufrimiento del Mallorca en Los Pajaritos se escenificó a la perfección cuando a falta de un cuarto de hora para el final, una vez que Danese anotase el 2-3, Jagoba Arrasate tuvo que recurrir a sus dos centrocampistas titulares como son Omar Mascarell y Samu Costa. Morlanes y Pablo Torre estaban siendo superados por el centro del campo del Numancia en lo que estaba siendo una exhibición de cómo se debe remontar un partido.

La eliminatoria copera dejó muchas noticias buenas en un Numancia que en el plano colectivo demostró que jugando con una defensa de cinco puede tener un gran rendimiento. Una alternativa que a buen seguro tendrá en cuenta Ángel Rodríguez.

Ya en el plano individual, la Copa del Rey confirmó que el fondo de armario numantino es cada vez más amplio. Así, un futbolista como Hugo Matos se reivindicaba para tener más protagonismo en una temporada en la que no está teniendo minutos en Liga.

El extremo gallego realizó un partidazo por la banda izquierda del ataque rojillo para se un quebradero de cabeza para el lateral mallorquinista Mateu Morey.

Otro jugador que brilló fue Marcos Sánchez en el que fue su regreso a los terrenos de juego tras superar tras fracturarse el cuarto metacarpiano de su mano izquierda. Una lesión que se produjo precisamente en el anterior compromiso copero ante el Arenas de Getxo a finales del mes de octubre. El lateral derecho se 'comió' al insular Salhi en los segundos 45 minutos en una banda derecha que fue un filón para el ataque numantino

Ángel Rodríguez quería "más jugadores para la causa" y poco a poco se le van sumando efectivos de cara a esta recta final de 2025 en la que el Numancia se medirá a Ourense, Deportivo Fabril y Atlético Astorga.