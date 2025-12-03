Las fotos del Numancia ante el Mallorca en la Copa del Rey

El C.D. Numancia hizo temblar a un Mallorca que, pese a adelantarse en el marcador desde los primeros minutos, sufrió muchísimo para mantenerse con vida en la Copa del Rey. Un Numancia excelente, especialmente durante una segunda parte de matrícula de honor, estuvo a punto de convertirse en matagigantes en la que probablemente haya sido su mejor actuación de la temporada. El conjunto soriano no dejó de luchar en ningún momento y logró arrinconar a todo un equipo de Primera División.

El Numancia cae con orgullo de la Copa del Rey ante un primera división.MonteseguroFoto El Numancia puso contra las cuerdas al Mallorca

El Numancia cae con orgullo de la Copa del Rey ante un primera división.MonteseguroFoto El Numancia puso contra las cuerdas al Mallorca

El Numancia cae con orgullo de la Copa del Rey ante un primera división.MonteseguroFoto El Numancia puso contra las cuerdas al Mallorca

El Numancia cae con orgullo de la Copa del Rey ante un primera división.MonteseguroFoto El Numancia puso contra las cuerdas al Mallorca

El Numancia cae con orgullo de la Copa del Rey ante un primera división.MonteseguroFoto El Numancia puso contra las cuerdas al Mallorca

El Numancia cae con orgullo de la Copa del Rey ante un primera división.MonteseguroFoto El Numancia puso contra las cuerdas al Mallorca

El Numancia cae con orgullo de la Copa del Rey ante un primera división.MonteseguroFoto El Numancia puso contra las cuerdas al Mallorca

El Numancia cae con orgullo de la Copa del Rey ante un primera división.MonteseguroFoto El Numancia puso contra las cuerdas al Mallorca

El Numancia cae con orgullo de la Copa del Rey ante un primera división.MonteseguroFoto El Numancia puso contra las cuerdas al Mallorca

El Numancia cae con orgullo de la Copa del Rey ante un primera división.MonteseguroFoto El Numancia puso contra las cuerdas al Mallorca

El Numancia cae con orgullo de la Copa del Rey ante un primera división.MonteseguroFoto El Numancia puso contra las cuerdas al Mallorca

El Numancia cae con orgullo de la Copa del Rey ante un primera división.MonteseguroFoto El Numancia puso contra las cuerdas al Mallorca

El Numancia cae con orgullo de la Copa del Rey ante un primera división.MonteseguroFoto El Numancia puso contra las cuerdas al Mallorca

El Numancia cae con orgullo de la Copa del Rey ante un primera división.MonteseguroFoto El Numancia puso contra las cuerdas al Mallorca

El Numancia cae con orgullo de la Copa del Rey ante un primera división.MonteseguroFoto El Numancia puso contra las cuerdas al Mallorca

El Numancia cae con orgullo de la Copa del Rey ante un primera división.MonteseguroFoto El Numancia puso contra las cuerdas al Mallorca

El Numancia cae con orgullo de la Copa del Rey ante un primera división.MonteseguroFoto El Numancia puso contra las cuerdas al Mallorca

El Numancia cae con orgullo de la Copa del Rey ante un primera división.MonteseguroFoto El Numancia puso contra las cuerdas al Mallorca

El Numancia cae con orgullo de la Copa del Rey ante un primera división.MonteseguroFoto El Numancia puso contra las cuerdas al Mallorca

El Numancia cae con orgullo de la Copa del Rey ante un primera división.MonteseguroFoto El Numancia puso contra las cuerdas al Mallorca

El Numancia cae con orgullo de la Copa del Rey ante un primera división.MonteseguroFoto El Numancia puso contra las cuerdas al Mallorca

El Numancia cae con orgullo de la Copa del Rey ante un primera división.MonteseguroFoto El Numancia puso contra las cuerdas al Mallorca

El Numancia cae con orgullo de la Copa del Rey ante un primera división.MonteseguroFoto El Numancia puso contra las cuerdas al Mallorca

El Numancia cae con orgullo de la Copa del Rey ante un primera división.MonteseguroFoto El Numancia puso contra las cuerdas al Mallorca

El Numancia cae con orgullo de la Copa del Rey ante un primera división.MonteseguroFoto El Numancia puso contra las cuerdas al Mallorca

El Numancia cae con orgullo de la Copa del Rey ante un primera división.MonteseguroFoto El Numancia puso contra las cuerdas al Mallorca

El Numancia cae con orgullo de la Copa del Rey ante un primera división.MonteseguroFoto El Numancia puso contra las cuerdas al Mallorca

El Numancia cae con orgullo de la Copa del Rey ante un primera división.MonteseguroFoto El Numancia puso contra las cuerdas al Mallorca

El Numancia cae con orgullo de la Copa del Rey ante un primera división.MonteseguroFoto El Numancia puso contra las cuerdas al Mallorca

El Numancia cae con orgullo de la Copa del Rey ante un primera división.MonteseguroFoto El Numancia puso contra las cuerdas al Mallorca

El Numancia cae con orgullo de la Copa del Rey ante un primera división.MonteseguroFoto El Numancia puso contra las cuerdas al Mallorca

El Numancia cae con orgullo de la Copa del Rey ante un primera división.MonteseguroFoto El Numancia puso contra las cuerdas al Mallorca

El Numancia cae con orgullo de la Copa del Rey ante un primera división.MonteseguroFoto El Numancia puso contra las cuerdas al Mallorca

El Numancia cae con orgullo de la Copa del Rey ante un primera división.MonteseguroFoto El Numancia puso contra las cuerdas al Mallorca

El Numancia cae con orgullo de la Copa del Rey ante un primera división.MonteseguroFoto El Numancia puso contra las cuerdas al Mallorca

El Numancia cae con orgullo de la Copa del Rey ante un primera división.MonteseguroFoto El Numancia puso contra las cuerdas al Mallorca

El Numancia cae con orgullo de la Copa del Rey ante un primera división.MonteseguroFoto El Numancia puso contra las cuerdas al Mallorca

El Numancia cae con orgullo de la Copa del Rey ante un primera división.MonteseguroFoto El Numancia puso contra las cuerdas al Mallorca

El Numancia cae con orgullo de la Copa del Rey ante un primera división.MonteseguroFoto El Numancia puso contra las cuerdas al Mallorca

El Numancia cae con orgullo de la Copa del Rey ante un primera división.MonteseguroFoto El Numancia puso contra las cuerdas al Mallorca

El Numancia cae con orgullo de la Copa del Rey ante un primera división.MonteseguroFoto El Numancia puso contra las cuerdas al Mallorca

El Numancia cae con orgullo de la Copa del Rey ante un primera división.MonteseguroFoto El Numancia puso contra las cuerdas al Mallorca

El Numancia cae con orgullo de la Copa del Rey ante un primera división.MonteseguroFoto El Numancia puso contra las cuerdas al Mallorca

El Numancia cae con orgullo de la Copa del Rey ante un primera división.MonteseguroFoto El Numancia puso contra las cuerdas al Mallorca

El Numancia cae con orgullo de la Copa del Rey ante un primera división.MonteseguroFoto El Numancia puso contra las cuerdas al Mallorca

El Numancia cae con orgullo de la Copa del Rey ante un primera división.MonteseguroFoto El Numancia puso contra las cuerdas al Mallorca

El Numancia cae con orgullo de la Copa del Rey ante un primera división.MonteseguroFoto El Numancia puso contra las cuerdas al Mallorca

El Numancia cae con orgullo de la Copa del Rey ante un primera división.MonteseguroFoto El Numancia puso contra las cuerdas al Mallorca

El Numancia cae con orgullo de la Copa del Rey ante un primera división.MonteseguroFoto El Numancia puso contra las cuerdas al Mallorca

El Numancia cae con orgullo de la Copa del Rey ante un primera división.MonteseguroFoto El Numancia puso contra las cuerdas al Mallorca

El Numancia cae con orgullo de la Copa del Rey ante un primera división.MonteseguroFoto El Numancia puso contra las cuerdas al Mallorca

El Numancia cae con orgullo de la Copa del Rey ante un primera división.MonteseguroFoto El Numancia puso contra las cuerdas al Mallorca

El Numancia cae con orgullo de la Copa del Rey ante un primera división.MonteseguroFoto El Numancia puso contra las cuerdas al Mallorca

El Numancia cae con orgullo de la Copa del Rey ante un primera división.MonteseguroFoto El Numancia puso contra las cuerdas al Mallorca

El Numancia cae con orgullo de la Copa del Rey ante un primera división.MonteseguroFoto El Numancia puso contra las cuerdas al Mallorca

El Numancia cae con orgullo de la Copa del Rey ante un primera división.MonteseguroFoto El Numancia puso contra las cuerdas al Mallorca

El Numancia cae con orgullo de la Copa del Rey ante un primera división.MonteseguroFoto El Numancia puso contra las cuerdas al Mallorca

El Numancia cae con orgullo de la Copa del Rey ante un primera división.MonteseguroFoto El Numancia puso contra las cuerdas al Mallorca

El Numancia cae con orgullo de la Copa del Rey ante un primera división.MonteseguroFoto El Numancia puso contra las cuerdas al Mallorca

El Numancia cae con orgullo de la Copa del Rey ante un primera división.MonteseguroFoto El Numancia puso contra las cuerdas al Mallorca

El Numancia cae con orgullo de la Copa del Rey ante un primera división.MonteseguroFoto El Numancia puso contra las cuerdas al Mallorca

El Numancia cae con orgullo de la Copa del Rey ante un primera división.MonteseguroFoto El Numancia puso contra las cuerdas al Mallorca

El Numancia cae con orgullo de la Copa del Rey ante un primera división.MonteseguroFoto El Numancia puso contra las cuerdas al Mallorca

El Numancia cae con orgullo de la Copa del Rey ante un primera división.MonteseguroFoto El Numancia puso contra las cuerdas al Mallorca

El Numancia cae con orgullo de la Copa del Rey ante un primera división.MonteseguroFoto El Numancia puso contra las cuerdas al Mallorca

El Numancia cae con orgullo de la Copa del Rey ante un primera división.MonteseguroFoto El Numancia puso contra las cuerdas al Mallorca

El Numancia cae con orgullo de la Copa del Rey ante un primera división.MonteseguroFoto El Numancia puso contra las cuerdas al Mallorca

El Numancia cae con orgullo de la Copa del Rey ante un primera división.MonteseguroFoto El Numancia puso contra las cuerdas al Mallorca

El Numancia cae con orgullo de la Copa del Rey ante un primera división.MonteseguroFoto El Numancia puso contra las cuerdas al Mallorca