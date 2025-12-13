Ángel Rodríguez se mostró muy crítico con su equipo: "Horrorosos con el balón"

Publicado por Félix Tello Soria Creado: Actualizado:

Decepción mayúscula de Ángel Rodríguez con la derrota y con el juego de su equipo, un C.D. Numancia que se queda con las ganas de alcanzar el liderato y que ofreció la que tal vez es su peor versión desde que el leonés se hizo cargo del banquillo. «No hemos estado bien. Estuvimos horrorosos con el balón. Les hemos puesto en bandeja la victoria». Estas fueron algunas de las frases de Ángel en su comparecencia de prensa a la finalización del choque. Es su segunda derrota desde que es míster rojillo.

«Daba la sensación de que teníamos que ser líderes sí o sí y el rival nos ha superado con el balón», señalaba el técnico en sus primeras valoraciones sobre el 1-2. Ángel no quiso pasar por alto los fallos en defensa en los dos goles del Fabril e indicaba que «hemos vuelto a incurrir en los errores del pasado. Son dos errores de bulto».

Preguntado sobre si el Numancia pudo tener vértigo ante la posibilidad de alcanzar el liderato en el caso de conseguir el triunfo, el míster comentaba que «puede ser que hayamos padecido mal de altura. Tenemos que ser más maduros». Ángel se lamentaba de la mala actuación de los suyos en las dos áreas.

Eso sí, el preparador rojillo aseguraba que «estoy tranquilo porque esta derrota no empaña la trayectoria que llevamos. Tenemos que seguir picando piedra y ya veremos cómo es de grande esa piedra».