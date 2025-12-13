El Fabril pincha el globo de un Numancia que no alcanza el liderato (1-2)

Publicado por Félix Tello Soria Creado: Actualizado:

El C.D. Numancia sufrió mal del altura y se queda sin alcanzar el liderato al perder 1-2 ante un Deportivo Fabril que fue mejor y que se aprovechó de dos errores defensivos groseros para llevarse los tres puntos de Los Pajaritos. El partido no se le pudo poner mejor a un conjunto rojillo que a los dos minutos se ponía con ventaja en el marcador con el gol de Jony. Un tanto que no servía para nada ya que los gallegos asestaban dos golpes para pichar el globo de un Numancia que llegaba lanzado a por la primera posición. El sueño de dormir líder se queda en pesadilla.

Ángel Rodríguez apostó por continuar con la defensa de cinco en la que Moustapha ajustaba como tercer centrala. Mismo dibujo y variantes entre los protagonistas, además de la novedad obligada de Marcos Sánchez en el lateral derecho en detrimento del sancionado Alain García. El damnificado en el centro de la zaga fue De Frutos, que se quedaba en el banquillo para reforzar el centro del campo con la presencia de Néstor, que regresaba al once tras cumplir sanción. En el ataque aparecía el meritorio Hugo Matos para actuar en el extremo izquierdo en detrimento de Juancho.

Se las prometía muy felices el Numancia cuando a los dos minutos de partido se adelantaba en el marcador con un gol de Jony tras un saque de esquina ejecutado por Bonilla. Una acción polémica ya que el Fabril pidió falta de Hugo Matos en la salida del portero Ríos. El árbitro no vio acción punible y el tanto de Jony, que casi no tenía nada más que empujar, subía al marcador.

El 1-0 lejos de venirle bien al Numancia se podría decir que le sentó mal ya que el Fabril se hizo dueño del choque en el centro del campo. La posición de Moustapha como tercer central dejaba a los sorianos en inferioridad en la parcela ancha y el juego tenía claro color visitante.

Antes de que se cumpliera el cuarto de hora de encuentro el Fabril perdonaba el empate tras un error entre Marcos y Joel que primero no aprovechaba Dipanda y después Fabi mandaba el balón a las nubes de Soria. Precisamente Fabi empezaba a ser un quebradero de cabeza para un Numancia que no podía frenar al extremo zurdo coruñés. El partido se inclinaba hacia el marco rojillo y el equipo de Ángel Rodríguez quería, pero no podía ante la superioridad posicional y técnica del rival.

El Fabril estaba haciendo méritos más que suficientes para conseguir el empate y el premio a su mejor juego llegaba antes de que se cumpliera la media hora de juego. Error grosero de la defensa y del portero numantino para que Domin lograse la igualada en el mano a mano con Joel. Justicia en Los Pajaritos porque el filial deportivistas no estaba mereciendo ir por detrás en el marcador.

El Numancia necesitaba mejorar y en los últimos minutos antes del intermedio bien pudo ponerse de nuevo con ventaja. Primero Marcos obligaba a Ríos a sacar los guantes y ya en el 44 Jony remataba de cabeza al larguero un centro del lateral derecho soriano. Casi sin tiempo para más finalizaba una primera parte con más juego deportivista ante un Numancia que no dominaba el centro del campo.

Ángel Rodríguez movió ficha en la disposición sobre el rectángulo de juego en el inicio de la segunda parte para adelantar la posición de Moustapha al centro del campo. Mejoró el Numancia al igualar fuerzas en el centro del campo, pero el Fabril era muy peligroso por la calidad de sus jugadores en ataque.

Jony lo intentaba, pero encontraba respuesta en Ríos y los gallegos se asomaban al área por medio de un bullicioso Dipanda. El Numancia buscaba más las bandas y un centro de Álex Gil era rematado fuera por Jony. Juego nivelado entre dos equipos que en los primeros compases de la segunda parte estaban demostrando su posición en la zona alta de la clasificación.

El encuentro entraba en su último cuarto de hora y otro error defensivo del Numancia le iba a costar caro, muy caro. Saque de esquina del Fabril que remataban sus atacantes hasta en dos ocasiones para que apareciese milagrosamente Joel, aunque a la tercera fgue la vencida y Nsongo hacía el 1-2 tras los fallos en cadena de la zaga numantina.

De ahí hasta el final, el Numancia lo intentó con más corazón que cabeza y con el paso de los minutos la precipitación cada vez era mayor. El empate no llegaba y el que duerme líder es el Fabril, un equipo que renace en Soria para poner fin a una racha de malos resultados.