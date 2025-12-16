Jannick Buyla jugará la Copa de África con Guinea Ecuatorial

Jannick Buyla en el momentos de ser sustituido en un partido en Los Pajaritos.Mario Tejedor

Jannick Buyla ha sido convocado por Guinea Ecuatorial para jugar la Copa de África, que se disputará en Marruecos del 21 de diciembre al 18 de enero.

En un principio, Buyla se perderá los primeros partidos del Numancia en 2026, siempre dependiendo del recorrido que tenga la selección guineana en el campeonato.

Los primeros compromisos de los numantinos en 2026 serán ante Oviedo Vetusta, Rayo Cantabria y Bergantiños.