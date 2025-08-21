El CD Numancia presenta a Jannick Buyla y Oleg Oliynyk, presente y futuro

Publicado por Raúl Alonso Soria Creado: Actualizado:

Continúa la plena actividad en la sala de prensa del municipal de Los Pajaritos. Poco a poco van ‘desfilando’ los nuevos jugadores del CD Numancia en su puesta de largo ante los medios de comunicación sorianos. El último turno correspondió al tándem formado por Oleg Oliynyk y Jannick Buyla.

En el caso del primero se trata de un portero sub-23 ucraniano que estuvo a prueba durante una semana, llega procedente de la Deportiva Minera, equipo murciano de Segunda Federación, e inicialmente entrenará con el primer equipo y tendrá ficha con el filial rojillo de Tercera RFEF. Por su parte, su compañero es un experimentado centrocampista (viene de militar en la SD Tarazona), y todo un fijo en la selección absoluta de Guinea Ecuatorial (32 internacionalidades), con dos participaciones en la Copa de África de selecciones,

Oleg Oliyniyk lograba convencer al cuadro técnico del conjunto numantino. «Vengo a dar por mi parte lo mejor, demostrar que puedo jugar fuerte en el primer equipo, pero también estoy para el filial». Va completando a la perfección el periodo de adaptación. «Cada día mejor, llevo apenas cuatro semanas, y con todos los compañeros muy bien». Durante esta pretemporada se está priorizando su presencia con la plantilla A, aunque en los próximos entrenamientos también lo hará a las órdenes de José Luis González en el B.

Nueva etapa en su carrera futbolística para ir adquiriendo experiencia, algo que ya posee Jannick Buyla. No en vano llegó a debutar con el Real Zaragoza en Segunda división en la campaña 18-19, y ha jugado las últimas temporadas en Primera RFEF en equipo como Nástic de Tarragona, Badajoz. SD Logroñés, Linares o SD Tarazona. «Después de un verano largo siempre consideré mi primera opción de jugar aquí en España en el Numancia porque apostaron muy fuerte por mí desde el principio, y la verdad es que el proyecto y la idea de juego del míster también me ayuda bastante», apunta Buyla.

Añade que «fue una decisión bastante clara». Aunque apenas lleva cuatro días junto al resto de compañeros y a las órdenes de Abel Segovia afirma que «lo que traslada el míster y lo que quiere proponer se adapta muy bien a mí. Entonces, creo que va a ser un buen año». Tiene claro que «el Numancia es un club que no debería estar en Segunda RFEF». Futbolísticamente desciende un peldaño, pero considera que por la entidad de este club «no es un paso atrás, sino un paso más en mi carrera». Fortaleza y calidad para la zona media del equipo por parte de un jugador que se define como «un medio centro ‘box to box’ que se dice ahora, de área a área, con llegada, con capacidad de asociarme, con mucha presencia física, y sobre todo muy competitivo». Cualidades al servicio del CD Numancia.

Aprovechando esta presentación oficial, faltaría por comparecer el delantero Berto González, el director deportivo de la entidad, José Alejandro Huerta, manifestó que, de momento, no habrá más fichajes, aunque pensando en futuro las puertas no se cierran teniendo en cuenta de que se dispone de cuatro fichas federativas libres. «Podemos darnos por satisfechos de como queda la plantilla. Si llegase alguna opción ventajosa de algún perfil ofensivo, incluso a través de alguna cesión, se miraría. Lo que no vamos a hacer es traer un jugador por traer».