El Numancia confirma la reclamación por la alineación indebida del Deportivo Fabril

Soria

El C. D. Numancia, una vez consultados sus servicios jurídicos, ha decidido formular reclamación por alineación indebida contra el R. C. D. Fabril en el partido celebrado el pasado sábado en Los Pajaritos.

La base documental para esta reclamación es que el futbolista del Fabril Hugo Torres jugó el partido sin haber sido inscrito en el acta arbitral del encuentro ni como jugador titular ni como suplente. Dicho jugador saltó al campo en el minuto 67 de encuentro sustituyendo a un compañero, y desde el C. D. Numancia se considera que Hugo Torres no estaba reglamentariamente habilitado para su correcta participación en el partido. La resolución ordinaria tendrá lugar este jueves por la tarde o el viernes por la mañana