Eduardo Modrego dirigirá al Numancia juvenil hasta final de temporada

Eduardo Modrego dirigirá al Numancia juvenil de Liga Nacional hasta final de temporada, tal y como informaba el club rojillo en sus redes sociales.

El técnico soriano, con amplia experiencia en los banquillos del fútbol provincial, se hace cargo del equipo tras el ascenso de Fredy Jordi Vera al Numancia B.

Modrego se estrenará como entrenador rojillo este sábado en el partido que el Numancia jugará en la Ciudad Deportiva frente al Salamanca, un encuentro que comenzará a las 13.00 horas y que corresponde a la jornada decimocuarta de la Liga Nacional.