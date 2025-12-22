El Numancia presenta pérdidas en las últimas seis temporadas y el saldo negativo se acerca a los 6 millones de euros

Publicado por Félix Tello Soria Creado: Actualizado:

El C.D. Numancia daba a conocer el pasado viernes en la Junta General de Accionistas unas pérdidas de 939.685 euros durante la temporada pasada, la 2024-2025. Un saldo negativo que se une al de las cinco campañas anteriores y que hace a que el déficit sea de 5.705.866 euros. Casi seis millones de pérdidas desde 2019, el segundo de Football Newco como propietario del club. Año tras año desde entonces el balance presupuestario en negativo en una entidad que en lo deportivo no acaba de salir del pozo dela Segunda Federación.

La situación del Numancia no es boyante ni en lo económico ni en lo deportivo ya que después de la derrota del pasado sábado en Astorga el equipo ha quedado fuera de las posiciones de play off de ascenso. Con 27 puntos, el conjunto rojillo llega prácticamente al ecuador de la Liga en una situación que no esperaba ya que el objetivo es conseguir el ascenso directo desde la primera posición.

Económicamente, el club tiene una pérdidas acumuladas cercanas a los seis millones de euros. Las seis últimas temporadas presentan saldos negativos y para la campaña 2024-2025 se estimó un desfase de 909.000 euros que ha resultado ser superior ya que el desequilibrio presupuestario es de 939.000 euros.

Football Newco compró el Numancia en septiembre de 2018 y en aquella primera campaña, la 18-19, el balance fue de 2,5 millones de superávit. Los nuevos propietarios se aprovecharon de la buena gestión anterior, de la presencia del equipo en el play off de ascenso a Primera División en el campeonato 2017-2018 y de la exitosa andadura rojilla en la Copa del Rey que tuvo su punto álgido en la eliminatoria ante el Real Madrid.

Esos 2,5 millones de beneficios fueron un espejismo ya que desde entonces el Numancia no ha parado de tener pérdidas, que en la campaña 2019-2020 fueron de 837.000 euros. Para encontrar la última vez que con un Numancia con cuentas negativas había que remontarse a la temporada 2011-2012 con unas pérdidas de 141.108 euros.

Al ejercicio siguiente, 2020-2021, los números rojos se iban a los 700.000 euros con un Numancia que lejos de volver al fútbol profesional bajaba dos peldaños por la reestructuración del balompié español. Los sorianos caían a la Segunda Federación.

Se pasaba a 1.263.866 euros de pérdidas en el campeonato 2021-2022, aunque ese curso llegaba la única alegría para el numantinismo en el último lustro con el ascenso a Primera Federación. Alegría efímera ya que al año siguiente se bajaba y las pérdidas seguían creciendo para alcanzar en la temporada 2022-2023 en Primera Federación los 1,3 millones.

En diciembre de 2024 el Numancia comunicaba en su Junta de Accionistas que cerraba el ejercicio 2023-2024 con unas pérdidas de 666.000 euros. Continuaba la tendencia negativa y la temporada pasada se cerraba con unas pérdidas de 939.000 euros. Las suma de estas cantidades negativas llevarían al club a unas pérdidas acumuladas de de 5.705.866 euros.