La 'Jonydependencia' del Numancia

Publicado por Félix Tello Soria Creado: Actualizado:

El C.D. Numancia se quedó a cero en Astorga en cuanto a puntos y también en goles en una mala tarde de un equipo rojillo que en ataque depende en exceso de Jony. El Numancia tiene ‘Jonydependencia’ y cuando el riojano no marca hay verdaderos problemas para anotar. Con diez tantos, Jony logra el 41,6 por ciento de los goles de un conjunto soriano que es el tercero más realizador del Grupo 1 tras Deportivo Fabril y Oviedo Vetusta.

Jony es la clara referencia ofensiva de un Numancia que en materia atacante únicamente es superado por Deportivo Fabril con 27 tantos y el Oviedo Vetusta con 26. Los rojillos han logrado 24 dianas y diez de ellas llevan la firma del ariete de Logroño para ser claramente el pichichi numantino en una primera vuelta a la que sólo le falta un capítulo para finalizar.

Jony sorprendentemente no fue titular en Astorga y ante la incapacidad del equipo en ataque tuvo que aparecer sobre el terreno de juego en la segunda parte para disponer de las dos mejores ocasiones, prácticamente las únicas, del Numancia en el campo de La Eragudina.

Si Jony no ve puerta el Numancia tiene serios problemas para marcar ya que en la lista de goleadores rojillos el que sigue al riojano es Dani García con cuatro tantos. El almeriense hacía un doblete hace cuatro jornadas ante el Langreo y desde entonces está en sequía anotadora. Los otros dos goles del andaluz los hacía en la tercera jornada contra el Bergantiños y en la quinta ante el Sarriana.

Después aparecen tres jugadores como Juancho, Héctor Peña y Cristian Delgado que suman dos goles cada uno de ellos. Juancho marcaba al Coruxo y al Langreo, Héctor Peña a Rayo Cantabria y Salamanca y Cristian Delgado a Valladolid Promesas. La nómina de realizadores numantina la completan Hugo Matos (Ourense), Berto (Burgos Promesas), Bonilla (Valladolid Promesas) y el defensa del Rayo Cantabria Cagigal que se marcaba en propia puerta en la segundas jornada de Liga.

Cuando por delante queda más de la mitad de la temporada, Jony está a un solo gol de igualar sus números del curso pasado cuando marcó trece tantos, once en la Liga regular y dos en las semifinales del play off de ascenso ante el Getafe B. En la presente campaña suma diez dianas en Liga y otras dos más en la Copa del Rey en las eliminatorias contra el Arenas de Getxo y el Mallorca.

En el capítulo de asistencias, el líder del Numancia es Héctor Peña con un total de cuatro a pesar de que el madrileño lleva ya varias jornadas sin poder jugar por una lesión. Peña estará a disposición de Ángel Rodríguez para el inicio de año ante el Oviedo Vetusta. Con dos asistencias están Juancho y Álex Gil. Bonilla, el máximo asistente del curso pasado, todavía no lleva un pase de gol.

El futbolista numantino con más minutos en sus piernas en estas 16 jornadas es Moustapha con 1.258. El senegalés ha participado en 15 de las 16 jornadas y en todas ha sido titular. El único partido que se ha perdido el centrocampista fue el de la jornada décima en el Adolfo Suárez de Ávila al tener que cumplir sanción. Moustapha había visto la quinta tarjeta amarilla en la jornada anterior contra el Valladolid Promesas.

Cuarto goleador de Segunda Federación

Jony ocupa en estos momentos la cuarta posición en la tabla de goleadores de los cinco grupos de Segunda Federación. El pichichi de la categoría es Jaume Tovar, del Atlético Baleares, con trece tantos. Después aparecen Marru, del Bergantiños, con doce y Joaquín, del Oviedo Vetusta, con once. Jony está con la decena, al igual que Nsongo del Fabril y Carlos Segura del Castellón B. Llama la atención que en esta lista de máximos anotadores cuatro de ellos jueguen en el grupo en el que milita el Numancia.