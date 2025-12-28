El Numancia regresa a los entrenamientos en una semana en la que no descansará ni en Año Nuevo

Héctor Peña se lesionaba en la jornada 12 en la visita al campo del Burgos B y estará para el partido ante el Oviedo Vetusta.Mario Tejedor

Publicado por Félix Tello Soria Creado: Actualizado:

Comenzar 2026 bastante mejor que como se terminó 2025 es el objetivo competitivo del C.D. Numancia, que este lunes regresa a los entrenamientos después del parón navideño en una sesión que arrancará a las 10.30 horas en el Anexo de Los Pajaritos. Ocho días de descanso para cargar pilas y ‘resetear’ después de las dos derrotas ante Deportivo Fabril y Atlético Astorga. En el horizonte más cercano está el Oviedo Vetusta, el primer rival rojillo para el próximo domingo 4 de enero a partir de las 12.00 horas.

La plantilla del C.D. Numancia regresa este lunes a los entrenamientos y atrás deja una semana de descanso con motivo de las fiestas navideñas. Será un regreso para quemar los turrones y los polvorones navideños en una semana intensa en la que los rojillos no tendrán descanso ni siquiera el día de Año Nuevo. De lunes a sábado todos los entrenamientos comenzarán a las 10.30 horas repartidos entre el Anexo de Los Pajaritos, el campo de Los Pajaritos y la Ciudad Deportiva.

El técnico Ángel Rodríguez, que no se podrá sentar en el banquillo de Los Pajaritos ante el Oviedo por la roja que veía en Astorga, podrá contar con el ya recuperado Héctor Peña después de más de un mes en el dique seco. El atacante madrileño sufría el pasado 23 de noviembre una lesión muscular en el partido ante el Burgos Promesas de la jornada 12 y desde entonces ha estado en el dique seco. Héctor Peña se ha perdido los partidos ante Langreo, Ourense, Deportivo Fabril y Atlético Astorga. El que no estará a disposición del míster para el primer encuentro de 2026 será Jannick Buyla al estar en la Copa de África con la selección de Guinea Ecuatorial.

El Oviedo Vetusta cerró el 2025 con un solvente triunfo (3-0) ante el líder del grupo, la Gimnástica Segoviana. Los azules sacaron el rodillo y los goles de Joaquín Delgado, Dieguito y Espi permiten a los carbayones sumar un triunfo de prestigio. Una victoria que hace que los oviedistas cierren el año a un punto de la cabeza.

El Numancia, por su parte, llegaba al parón navideño con 27 puntos en el casillero y con la irregularidad como principal hándicap en una primera vuelta de la temporada que se completará el primer fin de semana de enero con la visita a Los Pajaritos del Oviedo Vetusta. Los despistes defensivos han costado demasiados puntos para un equipo que es el más goleado de los que están en la zona alta de la clasificación.

Los rojillos son sextos clasificados con una desventaja de cuatro puntos sobre el líder Deportivo Fabril. También tiene 31 puntos la Segoviana. Los otros conjuntos en zona de play off son Oviedo Vetusta (30 puntos), Bergantiños (29) y Salamanca (28). El Numancia tiene un punto más que el Real Ávila que es el séptimo clasificado.