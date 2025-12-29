El Numancia vuelve a los entrenamientos: fotos

La plantilla del C.D. Numancia regresó en una vuelta al trabajo intensa que plantea entrenamientos hasta el día de Año Nuevo, día en el que saltarán al césped a las 10.30.

Los rojillos se enfrentarán el domingo a las 12.30 ante el Oviedo Vetusta, que viene de ganar al líder y a un punto de la cabeza.

El equipo ya prepara el 2026 a las órdenes de Ángel RodríguezMARIO TEJEDOR Vuelta a los entrenamientos del Numancia

