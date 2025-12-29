El Numancia regresa a los entrenamientos con el partido ante el Oviedo Vetusta a la vuelta de la esquina

Publicado por Félix Tello Soria Creado: Actualizado:

Sin prisa, pero sin pausa. Así se puede resumir el regreso del C.D. Numancia a los entrenamientos teniendo en cuenta que el partido ante el Oviedo Vetusta está a la vuelta de la esquina, programado para el domingo 4 de enero a las 12.00 horas. Y es que el descanso navideño ya es historia para un conjunto rojillo que se pone en ‘modo Liga’ y que en la primera jornada de 2026 quiere enmendar la plana tras las derrotas ante Deportivo Fabril y Atlético Astorga con las que finalizó 2025.

Fue un regreso a los entrenamientos sin contratiempos en las instalaciones del anexo de Los Pajaritos y en el que el míster numantino, Ángel Rodríguez, ‘pasó revista’ para empezar a diseñar su plan para recibir al filial ovetense. Jannick Buyla y los ecuatorianos Luis Quiñónez y Hans Peralta fueron las únicas ausencias en la sesión. Buyla está con la selección de Guinea Ecuatorial en la Copa de África, mientras que los dos futbolistas cedidos por Independiente del Valle llegarán a Soria a finales de semana.

Quiñónez y Peralta serán inscritos a partir del 2 de enero, día en el que se abre el mercado de invierno, y estarían a disposición de Ángel Rodríguez. El Numancia completará dos de las seis fichas sub 23 que tiene en estos momentos libres y no está descartada la llegadas de refuerzos seniors, aunque para ello tendría que haber bajas en la actual plantilla.

Un regreso a los entrenamientos para quemar los turrones y los polvorones navideños en una semana intensa en la que los rojillos no tendrán descanso ni siquiera el día de Año Nuevo. De lunes a sábado todos los entrenamientos comenzarán a las 10.30 horas repartidos entre el Anexo de Los Pajaritos, el campo de Los Pajaritos y la Ciudad Deportiva.

La mejor noticia para el Numancia en esta vuelta al trabajo fue la presencia en el entreno de Héctor Peña después de más de un mes en el dique seco. El atacante madrileño sufría el pasado 23 de noviembre una lesión muscular en el partido ante el Burgos Promesas. Se perdía los partidos ante Langreo, Ourense, Deportivo Fabril y Atlético Astorga.

Visita al Hospital de Santa Bárbara

El entrenador Ángel Rodríguez y los capitanes del Numancia visitarán el próximo viernes 2 de enero el servicio de pediatría del Hospital Santa Bárbara y entregarán regalos a los niños ingresados. Un gesto de solidaridad que ya es una tradición en el club numantino.